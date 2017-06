Zoeken naar lokaal nieuws op het net

Huis-aan-huisbladen zijn nog echte huis-aan-huisbladen. Wekelijks nieuws uit Heino of Oegstgeest is spaarzaam te vinden op internet. De crossmedia-toepassingen bij nieuwsbladen beperken zich in veel gevallen tot advertenties: die kun je opgeven via internet en vallen vervolgens in gedrukte vorm door de brievenbus. Maar soms ontdek je tussen Amersfoort Nu en Zuidwest Nieuws toch een verrassende site.

‘Eind goed, al goed’ moeten we misschien denken. Veel zoekpogingen naar websites van huis-aan-huisbladen strandden vruchteloos in een site van een uitgever, maar de website van Zuidwest Nieuws ziet er plotseling iets beter uit. Er zijn hier in ieder geval mensen inhoudelijk en commercieel serieus bezig geweest.

Zuidwest Nieuws (drie edities A, B, Rijswijk en Ypenburg) vormt samen met drie andere huis-aan-huisbladen de Haaglanden Media Combinatie. De zes kranten hebben een wekelijkse oplage van 106.500 exemplaren. Daarnaast is Zuidwest Nieuws online.

Zuidwestnieuwsonline combineert luchtige rubrieken met lokaal nieuws en advertenties. Er is een actueel weerberichtje, een ‘talentje van de week’ en een horoscoop (o, dat is jammer, die pagina bevat helemaal geen horoscoop). De website brengt actueel nieuws en bevat een uitgebreid archief van eerdere nieuwsfeiten. Verder kunnen lezers onder ‘Uurtjeweg’ een uitgaansagenda raadplegen. Voor de webversie heeft Zuidwest dertien adverteerders kunnen strikken. Maar met de nodige marketinginformatie lijkt de bedoeling van de site vooral om adverteerders voor de papieren uitgave te interesseren.

Boekwinkel

Toch valt er op Zuidwest Nieuws even iets te klikken. Op de meeste pagina’s van huis-aan-huisbladen kom je niet verder dan een lelijke blauwe pagina met contactgegevens. Als de standaard blauwe pagina van Brug Nijmegen of Delftse Post op het scherm verschijnt, weet je meteen dat je in de Wegener-regionen aan het surfen bent.

Je kunt er dan nog net een tip aan de redactie kwijt, via e-mail of anoniem, maar veel verder kom je meestal niet bij de grootste uitgever van huis-aan-huisbladen (7,2 miljoen exemplaren, 4,3 miljoen brievenbussen, 5,4 miljoen lezers, volgens eigen Wegener-cijfers). Tenzij je als adverteerder ‘een duo’ kwijt wil. Via een link naar de homepage van duo’s, de rubrieksadvertentiesite, kun je een advertentie opgeven die vervolgens op de site en in een huis-aan-huisuitgave verschijnt.

Het kan nog bonter. Volgens uitgeverij Boom is ‘HandjeKontantje sinds 1983 uitgegroeid tot een van de best gelezen huis-aan-huisbladen van Noordoost Nederland’. Het blad dankt zijn populariteit aan particuliere advertenties. De website van HandjeKontantje, editie Coevorden, Zweelo, Hardenberg, geeft dan ook alleen een overzicht van advertentietarieven. En om donderdag in het blad te staan, moet je dinsdag voor vijf uur inleveren, meldt de pagina nog net.

Eenzelfde niveau heeft de site van ‘de Snuffelkrant, de gratis advertentiekrant van Midden-Betuwe’. De Oegstgeester Courant geeft ook alleen een korte beschrijving van het huis-aan-huisblad en meldt en passant dat uitgeverij Verhagen ook een boekwinkel heeft: de boeken zijn ter plekke online te bestellen.

Mobiele telefoons

Het is niet allemaal zo beroerd. Met de website van de Tilburgse Koerier gloort er weer een beetje hoop. De vijftigjarige brengt in ieder geval meer dan alleen marketinginformatie en advertentietarieven. Heel dynamisch oogt de site niet, maar over smaak valt te twisten.

Onder ‘De Tilburgse Koerier actueel, algemeen’ staan in een eenvoudige, paarse ‘opmaak’ de eerste regels van nieuwsberichten. De geïnteresseerde lezer kan doorklikken om het hele bericht te lezen. Zo brengt de Koerier ‘actueel’ ook berichten en aankondigingen in de rubrieken cultuur (theater), films (bioscoopagenda), fluks (kinderrubriek) en sport. Op de site staat de laatste papieren uitgave en een archief van de Koerier.

De uitgaves zijn in drie technische variaties oproepbaar: epaper (voor kabel en adsl), epaperlight (voor modemverbindingen) en epapermobile (voor mobiele telefoons met wap-verbindingen). Elk opgeroepen exemplaar heeft een heldere pagina-indeling, waardoor makkelijk door de krant te bladeren is. Het gemeentenieuws en de Automaat (autokrant) hebben op de site een eigen link met archief.

De Tegel

Opvallend is dat juist kleinere uitgevers crossmediale toepassingen gebruiken. Zo staat de onafhankelijke stadskrant De Ster van De Ster uitgeverij in Maastricht ook in pdf op internet. Via de site brengt de uitgeverij, gestart in 2004, tegelijk de mogelijkheden van de Sterpas bij lezers onder de aandacht. Ook De Ster heeft een tiplijn voor lezers.

Het Bureau Tekst & Uitleg (tevens uitgeverij) uit Schaijk maakt weekblad Arena voor de Brabantse gemeenten Landerd, Herpen en Ravenstein. Het blad onderscheidt zich in het segment door een kritische journalistieke houding; met een onthulling over verkiezingsfraude door een lokaal raadslid zijn de journalisten Sergio Boutkan en Arnold van der Heijden van Arena genomineerd voor ‘de Tegel’.

Naast de krantuitgave heeft weekblad Arena een weblog op internet. Daar staan kort de laatste berichten en kunnen lezers reageren. Zo zorgt weekblad Arena voor interactie tussen redactie en lezers.

Metworst rennen

Uitgeverij Enter in Weesp doet met iets meer body hetzelfde. Het Weesper Nieuws heeft naast de krant een goede digitale versie. De laatste versie van de krant is in pdf-formaat te lezen en er is een archief van eerdere uitgaves. Lezers kunnen op de site ingezonden brieven versturen en vacatures uit het Weesper Nieuws lezen. Ook kunnen bezoekers in een korte videoclip zien hoe hun weekblad gemaakt wordt. De website linkt bovendien door naar andere activiteiten van de uitgever, zoals de Weesper Kabelkrant, radio Weesp en TV Weesp. De site is een volledige kruisbestuiving tussen de verschillende mediatypes.

Toch scoort kliknieuws.nl van De Winter, drukker en uitgevers, het best als digitaal huis-aan-huisblad. De Winter is onder meer uitgever van het Udens Weekblad, Weekblad regio Oss, Stadskrant Veghel en De Maas Driehoek. In aanvulling op de titels en de kabelkrant Stads TV startte De Winter het succesvolle Kliknieuws. De website brengt lokaal nieuws in vier verschillende edities. Er is een nieuwsselectie mogelijk op rubriek en zelfs de stijl van de opmaak kan gewijzigd tussen nieuw en klassiek.

Behalve algemeen kliknieuws is er kliksport en klikfoto’s. Klikfoto’s legt een koppeling naar een enorm fotoalbum van allerlei lokale evenementen, zoals het vlooienstoken in Uden, metworst rennen in Boxmeer en Knoerisverbranding in Uden. Lezers kunnen de foto’s die zij willen hebben tijdelijk downloaden of eventueel bestellen bij de fotograaf. De site werd 1 december helemaal vernieuwd en is volgens de uitgever een groot succes: ‘meer dan 12 miljoen bezoekers vonden de snelste weg naar het lokale nieuws en momenteel scoort de website bijna een half miljoen pageviews per maand’, aldus de uitgever op de site. En daar zijn adverteerders altijd gevoelig voor.