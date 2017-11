AIDS-ontkenners verdienen geen Dutch Bloggie

Er lijkt geen zegen te rusten op de uitreiking van de Dutch Bloggie voor het beste politieke weblog. Vorig jaar besloot de jury de prijs niet uit te reiken omdat de politieke blogs in handen zouden zijn gevallen van spindoctors en campagnestrategen (zie ook het verslag dat Theo van Stegeren vorig jaar voor DNR maakte). Dit jaar reikte de jury de prijs uit aan een site die helemaal geen weblog bleek te zijn: de sociale-nieuwssite Zaplog.nl.

Vreemde keuze? Ja, dat vindt juryvoorzitter Peter Olsthoorn ook. Op Geencommentaar.nl erkent hij dat er een fout is gemaakt en dat de prijs eigenlijk was bedoeld voor het aan Zaplog gelieerde Zapruder. Hoewel Zapruder inderdaad meer weg heeft van een weblog dan Zaplog, is de keuze voor deze samenzweringssite minstens zo dubieus.



Skull & Bones

Want Zapruder… waar moeten we dat van kennen? Nou, bijvoorbeeld van alle 911-complottheorieën. Binnen de Zapruder-community bestaat er weliswaar onenigheid over de precieze toedracht van de aanslagen op 11 september, maar over één ding zijn ze het eens: de officiële lezing van de gebeurtenissen van die dag klopt niet.

De alternatieve verklaringen voor de aanslagen op 11 september variëren vervolgens van: er was helemaal geen vliegtuig dat het Pentagon binnenvloog; tot: president Bush, die lid is van de Illuminati èn Skull & Bones, heeft de aanslagen van 11 september vanuit zijn ruimteschip gecoördineerd.

Jomanda

De aanslagen van 11 september zijn niet het enige conspiracy-onderwerp waarover de Zapruders graag bloggen. Precies een jaar geleden bijvoorbeeld organiseerde Zapruder een AIDS-maand. Die ziekte bestaat namelijk helemaal niet. In de woorden van Zapruder: “HIV bestaat niet en AIDS waarschijnlijk ook niet, van een besmettelijk virus is al helemaal geen sprake.”

Volgens Zapruder-beheerder Patrick Savalle, die in 2005 in het nieuws kwam nadat Centric hem op straat schopte omdat hij op zijn blog een verhaal had geplaatst over het vermoorden van zijn collega’s, is AIDS een groot complot bedoeld om de zakken van de farmaceutische industrie te vullen.

Al het AIDS-onderzoek van wetenschappers en farmaceutische bedrijven heeft volgens Savalle ‘nog geen enkel leven kunnen redden of verlengen’. Wie weer gezond wil worden, moet gewoon stoppen met het gebruik van medicijnen. Jomanda en Adelbert Nelissen, eat your heart out!

Legitimiteit

Nu kun je in de Zuid-Afrikaanse politiek ongetwijfeld een heel eind komen als je er dergelijke standpunten op na houdt, maar de vraag is of het verstandig is om een weblogprijs toe te kennen aan de AIDS-ontkenners van Zapruder.

De Dutch Bloggies willen kwalitatief goede weblogs in het zonnetje zetten. De onderscheiden webloggers zijn idealiter een voorbeeld voor anderen: zo moet het dus. Maar zoals Zapruder het doet, zo moet het juist helemaal niet. Er zijn al genoeg conspiracy buffs op internet. Door Zaplog / Zapruder te onderscheiden, verschaft de jury van de Dutch Bloggies de samenzweringstheorieën bovendien de legitimiteit die ze niet verdienen.

Als je toch een prijs uitdeelt aan een weblog dat is gewijd aan complottheorieën, had dan gekozen voor de site Zapburu. Op 11 september vorig jaar heb ik al eens uiteengezet waarom dit weblog dat zich bezighoudt met het debunken van samenzweringstheorieën, een Bloggie verdient.