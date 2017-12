Telegraaf trapt in hoax ‘patatje holocaust’

De Terneuzense snackbarhouder Frederik Bargen, die eerder al de Srebrenica-schotel op het menu zette, komt met een nieuwe shocksnack: een patatje Holocaust. Dat meldde De Telegraaf vrijdagmiddag op zijn website. De krant baseerde zich daarbij op een bericht dat afkomstig was van de website De Speld. Waar het wakkere ochtendblad even niet bij had stilgestaan, was dat De Speld (“jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws”) een satirische nieuwssite is die grossiert in verzonnen verhalen als ‘Kinderpostzegelkopers in databank’ en ‘Missie Uruzgan “stilzwijgend verlengd”‘. De Telegraaf ontdekte de fout na publicatie alsnog en het bericht werd snel weer van de site verwijderd. NU.nl-hoofdredacteur Laurens Verhagen had toen echter al een screenshot van het Telegraaf-verhaal gemaakt. Ook via de cache van Google is de misser van De Telegraaf op het moment van schrijven nog terug te lezen (inclusief de reacties van lezers die het initiatief van de snackbarhouder ‘smakeloos’ vinden). Het gebeurt wel vaker dat De Telegraaf nepnieuws overneemt. Zo plaatste de krant onlangs een bericht dat Wilders een avondklok voor moslims zou willen introduceren.