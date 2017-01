NU-hoofdredacteur in advertorial-video: zou je dat nu wel doen?

Vandaag verscheen op het redactieblog van NU.nl een video die bij sommigen de wenkbrauwen deed fronsen. Met name vanweg de hoofdrol die de hoofdredacteur van NU.nl, Wouter Bax, in het filmpje vervult. Volgens de begeleidende tekst geeft Bax in de komende weken “in een aantal video’s een blik achter de schermen bij NU.nl. Hoe werkt de redactie en op basis van welke principes?”

Leuk idee zou je zeggen, want de gemiddelde bezoeker van NU.nl heeft waarschijnlijk geen idee hoe het er precies aan toegaat op de redactie van NU.nl. Van die redactie krijgen we in de eerste aflevering echter maar weinig te zien. We zien vooral veelvuldig een Windows-tablet in beeld en Bax heeft het wel erg vaak over ‘connected zijn’. Het onderschrift onder de video verklaart een hoop: “Deze productie is mede mogelijk gemaakt door Windows 8.” Een advertorial in de vorm van een video dus.

Maar een advertorial waarin een hoofdredacteur de hoofdrol speelt? Kan dat wel? Tast je dan niet de onafhankelijke statusvan de redactie aan? Op Twitter ontspon zich al een discussie tussen NOS-redacteur Elger van der Wel, Tweakers-redacteur Arnoud Wokke en Wouter Bax.

Ik snap dat NU een commercieel bedrijf is en heb veel respect voor wat ze doen. Maar deze advertentiecontent is echt etisch onjuist. — Elger van der Wel (@elger) December 20, 2012

@wout_r eens met @elger: deze boodschap, door jou bepaald of niet, komt over als reclame, mede omdat je slogans van Microsoft gebruikt — Arnoud Wokke (@arnoudwokke) December 20, 2012

@elger @wout_r Ja, snap ik wel. Maar die onafhankelijkheid blijkt dagelijks uit onze nieuwsvoorziening. Daar doen we deze dingen niet. — Wouter Bax (@Wout_r) December 20, 2012

Zo’n advertorial is natuurlijk een manier om als nieuwssite aan inkomsten te komen. En ja, journalisten moeten wat minder strikt denken over de scheiding tussen redactie en commercie. Maar ik blijf na het kijken van de video zitten met een cruciale vraag: als ik een recensie over Windows 8 op NU.nl lees, hoe serieus moet ik die nu nog nemen?

Update vrijdag 21 december 2012 16.30 uur

Vanmiddag heeft NU.nl-hoofdredacteur Wouter Bax laten weten dat hij spijt heeft van de video. Op Volkskrant.nl zegt hij: “Dit had niet mogen gebeuren.” Ook bij het NCRV-radioprogramma Lunch zegt hij dit. Luister hier naar het fragment (via Arnoud Wokke).