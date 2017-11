Terroristische moslims in de media beïnvloeden het beeld van alle moslims

Media brengen terreur stelselmatig in verband met moslims. Zorgt dat ervoor dat mensen negatiever gaan denken over alle moslims? Jazeker, zo blijkt uit een experiment van Lisa Vos.

22 juli 2011. De Noor Anders Breivik pleegt twee aanslagen en doodt daarbij 77 mensen.

Er is nog geen uur verstreken na Breiviks eerste terreurdaad en de media speculeren al over de dader(s). Terwijl Anders Breivik op het eiland Utøya nog eens 69 jongeren doodschiet, vertelt een ‘expert in moslimterreur’ op de Noorse televisie welke jihadisten er achter de aanslag kunnen zitten. Hetzelfde gebeurt bij de NOS, bij de Duitse ARD, bij Al Jazeera in Londen en bij de hoog aangeschreven BBC.

Toen uren later bekend werd dat een lange, blonde, Noorse man was opgepakt en de politie een verband tussen beide aanslagen vermoedde, speculeerden journalisten en deskundigen verder over de ‘gebruikelijke verdachten’. Sommige spraken over een ‘goede vermomming’, anderen van een bekeerling. Uiteindelijk bleek het geen moslim te zijn, maar een rechts-extremist, een islamofoob.

Twee procent

Dat direct aan een islamitische terreurdaad wordt gedacht, toont de kracht aan van het vooroordeel dat terreur met islam verbonden is.

Wel, hier zijn de feiten: uit een vorig jaar gepubliceerd rapport van Europol blijkt dat minder dan twee procent van de terroristische aanslagen in Europa in de periode van 2000 tot 2013 islamitisch was gemotiveerd. De overweldigende meerderheid van de aanslagen in onze contreien werd uitgevoerd door separatisten en links extremisten.

De conclusie is duidelijk: niet alle terroristen zijn moslims. Sterker nog, de meeste terroristen zijn helemaal geen moslim. Hoe komt het dan dat wij toch meteen aan moslimterrorisme denken?

Dit is mogelijk een resultaat van de media. De media leveren de brandstof van de publieke opinie en maken zich schuldig aan het excessief generaliseren, waarbij terrorisme en islam vaak met elkaar in verband worden gebracht. Terrorisme wordt door de media vaak geframed als een product van de islam. Omdat moslims dezelfde religie aanhangen, worden zij daardoor in het zelfde hokje geplaatst als de terroristen.

Aanpak

Om te onderzoeken of het continu in verband brengen van terrorisme en islam burgers negatiever tegenover de gehele moslimbevolking doen laten staan, heb ik ruim honderd autochtone Nederlanders ondervraagd.

Zij kregen allemaal een nieuwsbericht te lezen over de huidige terreurdreiging in Nederland met betrekking tot IS en de terugkeer van Nederlandse Syriëgangers. Het verschil zat hem in de manier waarop het onderwerp geframed werd. De helft las een bericht waarin terrorisme werd geframed als een product van de islam en de andere helft las een bericht waarin de rol van religie helemaal achterwege werd gelaten.

Ook werd er in het onderzoek een onderscheid gemaakt in de mate van terreurdreiging. Zo werd er in de helft van de berichten geschreven dat de kans op een aanslag niet reëel is en in de andere helft verteld dat er verschillende aanwijzingen zouden zijn dat een aanslag op hande is.

[De in dit onderzoek gebruikte berichten zijn hier te downloaden: pdf!]

Na het lezen van het bericht kregen de deelnemers aan het onderzoek verschillende stellingen voorgelegd om te kijken wat over het algemeen hun gevoelens zijn tegenover moslims. Dat waren stellingen waarbij zij antwoord dienden te geven op een schaal met twee tegengestelde begrippen, als: warm/koud, vriendelijk/vijandig, bewondering/afschuw.

Moslims in negatief daglicht

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de wijze waarop de daders van terroristische aanslagen worden gecategoriseerd van grote invloed is op de beeldvorming van autochtonen jegens moslims.

Wanneer er sprake is van een hoge terreurdreiging en media deze terreur framen als een product van de islam, zetten mensen zich niet enkel af tegen de werkelijke daders, maar ook tegen de groep waartoe de daders behoren, tegen de gehele moslimbevolking dus.

Hierbij blijken laagopgeleiden en mensen zonder moslims in hun vriendenkring nog gevoeliger te zijn voor de invloed van dit frame.

Onterechte slachtoffers

Aangezien de media voor een zeer groot aantal mensen het enige raam vormen dat zicht biedt op gebeurtenissen in de buitenwereld, is het van belang dat journalisten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en stoppen met generaliseren. Zij zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de mate van geïnformeerdheid bij het publiek, maar ook voor de beeldvorming die ontstaat bij dat publiek.

Hoewel maar een klein gedeelte van de moslims extremist is en met geweld en terrorisme in aanraking komt, zijn alle moslims slachtoffer van een generaliserend frame. Dat is beangstigend en leidt tot onnodige verdeeldheid tussen autochtonen en moslims. De enige echte scheidslijn loopt tussen terroristen en de rest van de wereld, niet tussen moslims en de rest van de wereld.

Hieronder is het volledige onderzoeksverslag te lezen:

Aanslag op de feiten