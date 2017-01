‘Mijn drijfveer is een frustratie over de manier waarop zowel overheden als media dingen weergeven’

De journalistiek houdt weliswaar van Eliot Higgins van Bellingcat, maar Eliot Higgins niet zo heel erg van de journalistiek, althans niet van de traditionele. Freelance journalist Petra ter Doest ging naar Leicester om te praten met Higgins over de vervagende grenzen tussen journalistiek en activisme en over hoe Higgins zelf zijn rol ziet in het nieuwe stelsel van nieuwsmakers.

‘Soms voelt het alsof ik de enige ben die zo werkt’, zegt Eliot Higgins van het Britse collectief Bellingcat. Als voorbeeld geeft hij de saringas-aanvallen in Syrië op 21 augustus 2013. ‘De Syrische regering zei dat de rebellen gifgas hadden gebruikt, de rebellen zeiden dat de Syrische regering het had gedaan. Ik weet dat het de regering was, omdat ik een jaar lang elke flinter informatie heb bekeken die ik maar kon vinden en alles wees maar één kant uit. En toen kregen we de Pulitzer-prijswinnaar Seymour Hersh die schreef dat de rebellen het hadden gedaan. Hij had één of twee anonieme bronnen en een verhaal dat nergens op sloeg. Ik had foto’s, video’s, alles. Als ik niet al dat werk had gedaan en al die tijd had doorgezet, wie had het dan wel gedaan?’

Geen wederzijdse liefde

Journalisten zijn doorgaans bewonderaars van Eliot Higgins en zijn openbronnenonderzoek waarmee hij regelmatig wereldnieuws maakt. Naar verluidt had hij al lang bij de New York Times in dienst kunnen zijn. Want als iemand laat zien waar het vak heen gaat, is hij het toch wel? En zijn inzet dwingt respect af. Maar de liefde is niet helemaal wederzijds. Tijdens een twee uur durend gesprek dat ik met hem had op 3 augustus dit jaar is Higgins regelmatig kritisch over de journalistiek en over journalisten.

De aanleiding om naar zijn kantoor in Leicester, Groot-Brittannië, te reizen, was om te praten over hoe de grenzen tussen journalistiek en activisme lijken te vervagen nu dankzij sociale media iedereen kan publiceren. Op de website staat Bellingcat omschreven als ‘by and for citizen-journalists’. En burger-journalisten zijn niet zelden burgers met een missie, mensen die gaan publiceren omdat ze gegrepen zijn door een bepaald onrecht.

Higgins wordt zelf regelmatig beticht van anti-Russisch activisme, vanwege zijn al ruim twee jaar durende onderzoek naar de rol van de Russen bij het afvuren van de Buk-raket waarmee MH17 omlaag werd gehaald. Anderen zien hem vooral als representant van een groeiend internationaal, links georiënteerd netwerk dat minder onschuldig zou zijn dan het lijkt.

Goede redenen dus om Higgins te vragen hoe hij zichzelf ziet en wat zijn plek is in het nieuwe stelsel van nieuwsmakende en publicerende organisaties.

Containerbegrippen

Higgins vindt het onderscheid tussen activisme en journalistiek niet erg interessant. Beide zijn containerbegrippen en hij werkt net zo makkelijk samen met de ene als met de andere partij. ‘Wat interessant is aan de journalistiek, althans voor een buitenstaander, want zo zie ik mezelf, is dat traditionele journalisten die een verhaal in handen hebben, dat voor zichzelf willen houden. Neem die film Spotlight, over het misbruikschandaal in de katholieke kerk in Boston dat door journalisten naar buiten wordt gebracht. De journalisten in die film hebben het de hele tijd over wie het verhaal als eerste heeft!’

Bellingcat werkt wel graag samen met organisaties en collectieven zoals het OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), een journalistieke non-profitorganisatie die al veel grote onderzoeken uitvoerde en daarvoor ook prijzen kreeg. Higgins: ‘Het gaat om samenwerken en elkaar aanvullen. Wij zijn goed in openbronnenonderzoek, anderen kunnen weer dingen waar wij niet goed in zijn.’

Falende journalistiek

Het was ook het falen van de journalistiek dat Higgins er toe bracht om zelf te gaan bloggen. Als blogger Brown Moses schreef hij veel over het Britse tabloid afluisterschandaal voordat hij zijn tanden in het grote buitenland zette.

Dat kwam na het uitbreken van de opstand in Libië in 2011. Higgins had een baan als financieel administrateur en door omstandigheden veel tijd over die hij op internet doorbracht. ‘Je kon dit conflict van dag tot dag zien voortbewegen. Dat ik er ook over begon te bloggen, was omdat ik tweets voorbij zag komen van strijders die vertelden wat ze gingen doen. En dat was vaak iets heel anders dan wat ik de verslaggevers in het gebied hoorde vertellen. Ik had een macro-beeld, zij zaten ertussenin. Toen de rebellen oprukten naar Tripoli, kon je dat van bovenaf zien aankomen. De val van de hoofdstad was voor mij een heel stuk minder verrassend dan voor een hoop andere mensen die ermee bezig waren.’

Drijfveren

Gevraagd naar zijn grote drijfveer, zegt hij uiteindelijk: ‘Mijn drijfveer is een frustratie over de manier waarop zowel overheden als media dingen weergeven: over een gebrek aan diepgang en accuratesse.’

Hoe ziet Higgins zijn rol en die van Bellingcat dan wel? ‘Wat wij doen is openbronnenonderzoek. Er is een rapport uit 2014 dat heet Syria’s social mediated civil war van het United States Institute of Peace waarin wordt uitgelegd dat met zo veel informatie van zo veel verschillende partijen, er een rol ontstaat voor wat de rapportschrijvers de ‘gatekeepers’ noemen. Dat zijn de specialisten op een bepaald onderwerp, zoals een oorlog, mensen die al die informatie onderzoeken en cureren, en er iets begrijpelijks van maken dat ze kunnen doorgeven aan journalisten. De gatekeepers worden net zo invloedrijk als de seniorredacteuren van kranten in het verleden. Er ontstaat dus een nieuwe laag tussen gebeurtenis en journalist, en het is aan journalisten om uit te vinden wie de betrouwbare gatekeepers zijn.’

Als ik hem na afloop per email vraag waarom er eigenlijk nog ‘By and for citizen journalists’ op zijn website staat, mailt Higgins terug. ‘Om helemaal eerlijk te zijn, was dat een tijdelijke tekst toen we de website ontwierpen en ik kon daarna niets beters bedenken. Ik denk dat burgerjournalistiek zo’n vage en slecht gedefinieerde term is, dat het een heleboel dingen kan betekenen. Word ik als burgerjournalist beschouwd terwijl ik journalistieke prijzen heb gewonnen en voor grote titels heb geschreven? We werken aan een nieuwe ondertitel, iets dat onze huidige status beter weergeeft.’

Het volledige interview met Eliot Higgins (6700 woorden) is op 21 september 2016 gepubliceerd op Blendle en gaat behalve over de journalistiek, over de effecten van langdurig kijken naar gruwelijk videomateriaal, de dood van James Foley, de leugenachtigheid van regeringen en machthebbers, zijn financiers, het businessmodel van Bellingcat, en vooral over de toekomst van het ‘openbronnenonderzoek’ in een wereld waarin Virtual Reality een steeds grotere rol speelt.

Dinsdag 28 september is Eliot Higgins in Nederland ter gelegenheid van de persconferentie van het JIT dat MH17 onderzoekt. Na afloop reist hij naar Groningen voor een college en debat met studenten journalistiek aan de RUG.