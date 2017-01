Oproep: Wie weet interessante journalistieke startups?

Voor een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen wordt een inventarisatie gemaakt van journalistieke startups in Nederland. Help mee!

Voor het onderzoeksproject ‘Journalistiek ondernemerschap in actie’ geleid door dr. Tamara Witschge (RUG) maken we een inventarisatie van start-ups, nieuwe initiatieven en platforms op het gebied van informatiemedia – van eenmansinitiatieven tot grotere ondernemingen.

We onderzoeken hoe de recente roep om meer ondernemerschap en innovatie in de journalistiek leidt tot veranderende opvattingen, routines en output. We zijn daarbij ook specifiek op zoek naar initiatieven die misschien niet per se vallen binnen de traditionele journalistieke werkwijzen, formats en output.

Om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij jullie:

Welke inspirerende initiatieven mogen zeker niet ontbreken als we naar vernieuwing in de journalistiek en aangrenzende velden kijken?

Het resulterende overzicht (en op termijn de resultaten van het onderzoek) delen we graag weer met jullie.

Dus: weet je nog een journalistieke start-up? Vermeld hem hieronder als reactie.

Alvast hartelijk bedankt!

Meer informatie over het onderzoeksproject ‘Journalistiek ondernemerschap in actie’ is te vinden op de website van de RUG.