Kijktip: Argos Medialogica over de massale aanrandingen tijdens de nieuwsjaarsnacht in Keulen

op door Redactie

Tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen worden meer dan zeshonderd vrouwen slachtoffer van een seksueel delict. Vluchtelingen die voor de Dom massaal vrouwen aanranden. Het is wereldnieuws. Maar waren het wel vluchtelingen? En waarom zwegen politie en media dagenlang? Medialogica onderzocht de rol van de berichtgeving over de nieuwjaarsnacht in Keulen.

In de uitzending wordt duidelijk waarom veel mensen, ten onrechte, denken dat er Syrische oorlogsvluchtelingen onder de daders waren. De Syriër Sakher Mohammad vertelt welke gevolgen dat voor zijn gemeenschap in Duitsland heeft gehad.

In gesprekken met de Keulse politiecommissaris Jürgen Mathies en enkele hoofdredacteuren van Duitse kranten en televisieprogramma’s onthult Medialogica welke blunders er zijn gemaakt in de berichtgeving over de bewuste nieuwjaarsnacht. En hoe dat heeft geleid tot een afnemende sympathie voor het asielbeleid van Angela Merkel en tot toenemend geweld tegen vluchtelingen.

