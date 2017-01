J Café: De mogelijkheden van virtual reality voor de journalistiek

Op donderdag 8 december organiseren VersPers en A Lab een J Café waar gesproken wordt over de journalistieke mogelijkheden van virtual reality.

J Café is dé plek voor het koffiegesprek onder journalisten, freelancers en geïnteresseerden uit andere disciplines. Elke tweede donderdag van de maand komen zij samen om informeel over hun werk te spreken aan de hand van specifieke thema’s. Het J Café is een plek waar innovatie, kennisoverdracht en kruisbestuiving centraal staan.

Het eerste J Café event op 8 december heeft Virtual Reality als thema: Wat betekent VR voor de hedendaagse journalistiek? De manier waarop we informatie vergaren en verwerken verandert constant. Met Virtual Reality kan nieuws heel intens beleefd worden.

Datum: Donderdag 8 december 2015

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Locatie: A Lab, Amsterdam

Informatie: website VersPers

Meld je hier aan: http://ow.ly/j0ga306tXV2.