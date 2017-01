Kijktip: Argos Medialogica over de Zwarte Pietdiscussie

op door Redactie

De afgelopen jaar is het maatschappelijke debat over Zwarte Piet uit zijn voegen gebarsten. Argos Medialogica reconstruceert hoe de discussie zo hoog kon oplaaien.

Al decennialang wordt er op lokaal niveau actie gevoerd tegen Zware Piet. Maar nooit wist hij het nationale debat te bereiken. Vijf jaar geleden komt Zwarte Piet door een aantal slimme acties van anti-Piet activisten ineens hoog op de maatschappelijke agenda te staan.

De emoties lopen hoog op. “Zwarte Piet is racisme,” zegt de ene kant. “Blijf met je jatten van nationaal cultuurgoed,” zegt de andere kant. Het leidt tot chocoladeletters in kranten en verhitte programma‚Äôs op tv. En met regelmaat tot uitbarstingen op de sociale media.

Argos Medialogica onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren dat de discussie over Zwarte Piet ineens zo hoog heeft kunnen oplaaien en bekijkt wat de gevolgen van de discussie tot nu toe zijn geweest. Het einde lijkt namelijk nog niet in zicht.

Interviews met onder anderen Jerry Afriyie van Stichting Nederland Wordt Beter, Hugo Bos van stichting Cultuur onder Vuur, Peggy Burke, oud-raadslid in Amsterdam die de problematiek van Zwarte Piet aldaar aankaartte, Harold Verwoert en Marc Giling van het Sint & Pietengilde, documentairemaker Sunny Bergman en cultuursocioloog Peter Achterberg.

