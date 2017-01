Scroll door de winnaars van De Loep 2016

Vrijdagavond werden ze bekend gemaakt tijdens de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2016 in Leuven: de winnaars van de Loep 2016. Bekijk hieronder de winnende producties, plus de scrolly’s over hoe ze tot stand zijn gekomen.

Winnaar Digitaal: Operatie Leunstoel (De Correspondent)

De productie Operatie Leunstoel: hoe een klein Nederlands bedrijf de CIA hielp om de Russen af te luisteren van Maurits Martijn en Cees Wiebes is winnaar in de categorie Digitaal.

Lees dit intrigerende verhaal op De Correspondent.

Bekijk hier de scrolly over deze productie.

Winnaar Tekst: Wie gaf het bevel? (De Groene Amsterdammer)

De publicatie van onderzoeksjournalisten Robert Dulmers en Casper Thomas ‘Wie gaf het bevel?’ (gepubliceerd in De Groene Amsterdammer) is winnaar in de categorie Tekst.

Lees de sterke reconstructie op de website van de Groene Amsterdammer.

Bekijk hier de scrolly over deze productie.

Winnaar Audiovisueel: Waarom Srebrenica moest vallen (Argos)

De productie Waarom Srebrenica moest vallen van Huub Jaspers en Bart Nijpels (Argos) is winnaar in de categorie Audiovisueel.

Bekijk de fascinerende documentaire op de website van de VPRO.

Bekijk hier de scrolly over deze productie.

Winnaar Aanmoedigingsprijs: Euthanasieonderzoek (NRC)

De productie NRC euthanasieonderzoek van Enzo van Steenbergen is winnaar van de Aanmoedigingsprijs.

Bekijk het uitgebreide euthansieonderzoek op de website van NRC.

Bekijk hier de scrolly over deze productie.

De bovengenoemde scrolly’s zijn gemaakt door studenten van de opleiding onderzoeksjournalistiek van Verspers/Open Eyes.