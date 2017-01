Win een beurs van €2.500,- voor een mooi journalistiek verhaal

De Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ) looft de komende maanden twee narratieve beurzen uit van €2.500,- voor het doen van onderzoek voor verhalend journalistieke projecten: één beurs voor gedrukte media en één voor online media. SVJ roept Nederlandse en Vlaamse journalisten op om hun voorstel voor 27 januari 10 uur in te dienen.

Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Je echt verdiepen in een onderwerp en langere tijd meelopen met je hoofdpersonen, dat zijn kosten die redacties in de regel niet vergoeden.

Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikt de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: één voor gedrukte media en één voor online media. Online kan bijvoorbeeld een multimediale longform of een film voor YouTube zijn. Voor beide beurzen geldt dat het moet voldoen aan de criteria van verhalende journalistiek: dat het verhaal uit scènes bestaat, personages bevat, een spanningsboog heeft, een verteller en een grotere betekenis.

Jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit:

Wendelmoet Boersema, voorzitter (chef nieuwskrant & project crossmedia bij dagblad Trouw en bestuurslid SVJ);

Ageeth Heising (literair agent bij Marianne Schönbach Literary Agency);

Hay Kranen (newsroom developer de Volkskrant);

Daan Louter (designer en developer bij The Guardian);

Mirjam Prenger (coördinator masteropleiding Journalistiek en Media, UvA)

Marleen Slob (hoofdredacteur a.i. Vrij Nederland);

Karel Smouter (adjunct-hoofdredacteur De Correspondent)

Laura Starink (voorheen chef NRC M, tegenwoordig Raamoprusland.nl);

De jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft de beurzen uit op 3 maart 2017 op de avond Meestervertellers (de presentatie van de beste verhalende journalistiek van 2016). De winnaars krijgen elk een geldbedrag van €2.500,- om het plan uit te werken. Daarnaast biedt de SVJ (als daar behoefte aan is) begeleiding bij het onderzoek- en schrijfproces van een schrijfcoach.

Goed verhaal

Eerder schreven hoogleraar journalistiek Irene Costera Meijer, schrijfcoach Henk Blanken en SVJ-directeur Paulien Bakker in Villamedia Magazine dat verhalende journalistiek te vaak als product en niet als proces gezien wordt (lees het artikel hier). Een goed verhaal vergt meer dan een standaard briefing. Dat is de gedachte achter deze beurzen en is ook het thema van de Conferentie Verhalende Journalistiek op 18 en 19 mei 2017. De winnaars van de beurzen wordt gevraagd om op de conferentie een presentatie te geven van hun onderzoek.

De beurs is bedoeld voor journalisten die voor tenminste de helft van hun tijd freelance werkzaam zijn en niet kunnen terugvallen op een werkgever bij het doen van dergelijk arbeidsintensief onderzoek, maar het stuk daarnaast wel ook verkopen aan het medium van hun keuze.

Voorstellen (maximaal 2 A4) dienen uiterlijk op 27 januari om 10 uur ingezonden te zijn. Klik hier voor meer informatie over inzenden en de verdere voorwaarden.

De narratieve beurzen worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Democratie en Media.