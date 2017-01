Symposium: Methoden van journalism studies

Op vrijdag 20 januari 2017 organiseert de Leerstoelgroep Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden een symposium rond het thema Methoden van Journalism Studies.

Doel van het symposium is een vlootschouw van methodologische innovaties en analysetechnieken als verdieping van (het inleidende) boek Methoden voor Journalism Studies (Boom Lemma, 2014).

Journalism Studies is een onderzoeksgebied dat gebruik maakt van onderzoeksmethoden uit verschillende aanpalende wetenschapsgebieden als sociologie, psychologie, antropologie en taalkunde. Tijdens dit symposium gaan we in op de vraag op welke manier we die methoden gebruiken binnen Journalism Studies. Nederlandse en Vlaamse onderzoekers spreken over de achtergrond van de onderzoeksmethoden en illustreren dat aan hun eigen onderzoekspraktijk.

Datum: vrijdag 20 januari

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Adres: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 148

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Gezien het beperkte aantal plaatsen, vragen we u wel zich in te schrijven. Dat kan via deze link. Of via dit e-mailadres: w.koetsenruijter@hum. leidenuniv.nl.

Programma

13.00u Inleiding en Welkom, Tom Van Hout en Willem Koetsenruijter

Audience research:

13.10u – 13.50 Ike Picone (Vrije Universiteit Brussel) De (on)bevattelijke nieuwsgebruiker: hoe experimentele etnografie kan helpen digitaal nieuwsgebruik beter te begrijpen

13.50u – 14.30u Yael de Haan (Hogeschool Utrecht) en Sanne Kruikemeier (Universiteit van Amsterdam). Hoe de wispelturige nieuwsconsument nieuwsvisualisaties waardeert: uitdagingen voor een mixed methods-benadering.

Digital journalism:

14.30u – 15.10u. Kasper Welbers (VU) en Michaël Opgenhaffen (KULeuven) Scrapers, API’s en zoekmachines: technieken voor het verzamelen en doorzoeken van digitale content

15.10u – 15.30u Koffiepauze

Content analysis:

15.30u – 15.10u Baldwin van Gorp (KULeuven): Op zoek naar frames in het nieuws en in de hoofden van de mensen

15.10u – 16.50u Jelle Boumans & Damian Trilling (Universiteit van Amsterdam): Automatische inhoudsanalyse van journalistieke teksten en sociale media.

17.00u – 18.00u Borrel