Symposium over methoden voor journalism studies aan de Universiteit Leiden

Op 20 januari organiseert de Leerstoelgroep Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden een symposium over onderzoekmethoden van journalism studies.

De journalistiek als maatschappelijk verschijnsel, dat is het onderwerp van het vakgebied journalism studies. Het bestudeert zowel degenen die die journalistiek maken, als de producten en de mensen die die producten gebruiken of consumeren.

Het is een relatief nieuw vakgebied dat theorieën en methoden leent bij uiteenlopende andere vakgebieden als sociologie, psychologie, antropologie en taalkunde. Over de onderzoeksmethoden van het vak gaat het symposium dat de Leidse Leerstoelgroep Journalistiek en Nieuwe Media op 20 januari organiseert in Leiden.

Methodologische innovaties

Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen laten hun licht schijnen over nieuwe ontwikkelingen, geven een vlootschouw van methodologische innovaties en analysetechnieken en bespreken hoe Journalism Studies gebruik maakt van die methoden.

Ike Picone van de Vrije Universiteit Brussel spreekt over de vraag hoe experimentele etnografie kan helpen digitaal nieuwsgebruik beter te begrijpen.

van de Vrije Universiteit Brussel spreekt over de vraag hoe kan helpen digitaal nieuwsgebruik beter te begrijpen. Yael de Haan (Hogeschool Utrecht) en Sanne Kruikemeier (Universiteit van Amsterdam) brengen via een mixed method-benadering de wispelturige nieuwsconsument in kaart.

(Hogeschool Utrecht) en (Universiteit van Amsterdam) brengen via een de wispelturige nieuwsconsument in kaart. Kasper Welbers en Michaël Opgenhaffen (KULeuven) werpen zich op de vraag wat scrapers en zoekmachines kunnen doen voor het verzamelen en doorzoeken van digitale content.

(KULeuven) werpen zich op de vraag wat kunnen doen voor het verzamelen en doorzoeken van digitale content. Baldwin Van Gorp (KULeuven) neemt ons mee in de hoofden van de nieuwsgebruiker met de vraag of frames nu in het nieuws of in het hoofd zitten.

(KULeuven) neemt ons mee in de hoofden van de nieuwsgebruiker met de vraag of nu in het nieuws of in het hoofd zitten. Jelle Boumans en Damian Trilling van de Universiteit van Amsterdam laten het handwerk voor wat het is en tonen wat je kunt met automatische inhoudsanalyse van journalistieke teksten en sociale media.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Gezien het beperkte aantal plaatsen, vragen we u wel zich in te schrijven. Dat kan via w.koetsenruijter@hum.leidenuniv.nl, o.v.v. Symposium Journalism Studies

Datum: vrijdag 20 januari 2017

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 148.