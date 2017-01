Uitgevers besteden steeds minder aandacht aan Twitter. Is het over voor het medium?

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de interessantste artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over het mogelijk naderende einde van Twitter en hoe Snapchat juist aan de weg timmert.

Twitter

Facebook, Facebook, Facebook. En natuurlijk tegenwoordig Instagram en Snapchat. De focus van media ligt steeds minder op Twitter. Al zijn er uitgevers die er nog steeds vol op inzetten.

Deze verschuiving voelt heel logisch in het huidige social-medialandschap. Facebook is de afgelopen jaren gewoon veel belangrijker geworden. Daarnaast sluit hij aan bij de negatieve ontwikkeling van Twitter het laatste jaar. De kans dat het bedrijf het tij nog kan keren, wordt steeds kleiner.

Als nieuwsbron blijft Twitter echter nog steeds heel veel meerwaarde. Geen enkel medium heeft de kracht om iets wat nu gebeurt, zo snel te verspreiden. Reuters heeft zelfs geïnvesteerd in een nieuwe tool die geautomatiseerd breaking news kan spotten.

Snapchat

Ik heb hier al regelmatig aandacht besteed aan de Spectacles van Snapchat: de zonnebril waarmee je kan filmen. De belangrijkste reden dat ik er zoveel over schrijf in mijn nieuwsbrief is dat er in mijn ogen te weinig aandacht is voor deze hele interessante (en ik verwacht op de lange termijn hele relevante) ontwikkeling.

In de VS zijn de Spectacles onder de Snapchat-doelgroep ‘hot’. En dat heeft een heleboel redenen. Dit artikel geeft een mooi inkijkje in Snapchats strategie.

The Wall Street Journal experimenteert druk met bijvoorbeeld Snapchat en Facebook Live, met als doel een jonger publiek aan zich te binden. En dat zorgt ook voor een verandering in de redactiecultuur.

Push it!

Een interessant overzicht van onderzoeken naar het gebruik van pushnotificaties voor (breaking) news! Zo blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst 59 procent van de gebruikers een nieuws-app opent na een pushbericht.

Lokale media

Over de teloorgang van de lokale media in de VS is al veel geschreven, maar zeker in het licht van de winst van Trump en de zorgen over de macht van Facebook als nieuwsbron is dat opnieuw razend actueel. NRC schreef afgelopen week een goed stuk over de problemen.

eSports

Misschien wel de meest interessante ontwikkeling van het afgelopen jaar is in mijn ogen hoe eSports verder gegroeid is. Professioneel gamen is een business waarin ontzettend veel geld in omgaat en die steeds verder zijn eigen wereld verlaat. De traditionele sportwereld en traditionele media hebben steeds meer interesse in eSports (want geld) en ondertussen zorgen eSports zelf voor nieuwe media-ontwikkelingen.

De serie Black Mirror, waarvan Netflix enkele weken geleden het derde seizoen heeft uitgebracht, is een must see als je het mij vraagt. Iedere aflevering van de serie is een verhaal op zich, waarbij het steeds draait om de negatieve kant van technologische innovatie. De serie houdt je een spiegel voor (vandaar de titel). Zelfs met zijn advertenties…

94 procent van de topmensen uit het bedrijfsleven en overheden haalt nieuws uit nieuwsbrieven in hun mailbox. Dat blijkt uit onderzoek van Quartz. Of dat in Nederlands ook zo is, is natuurlijk de vraag, maar voor media met een zakelijke doelgroep zijn dit ongelofelijk interessante cijfers!

