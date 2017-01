Wat verdien je eigenlijk als freelance journalist? + 9 tips om te onderhandelen

Kun je daarvan leven? Die vraag krijgt freelance journalist Dennis Rijnvis regelmatig als hij vertelt dat hij artikelen schrijft voor kranten, tijdschriften en websites. Bij deze geeft hij het antwoord op de vraag: wat verdient een freelance journalist?

Schrijven is geen vetpot. Bij mijn eerste opdrachtgever – De Delftse Post – verdiende ik ongeveer 30 euro voor een artikel van 800 woorden. Als ik met dat tarief een aanvaardbaar salaris zou willen verdienen, zeg 3.000 euro, dan zou ik 80.000 woorden per maand moeten schrijven, oftewel een boek per maand. Mijn thriller Savelsbos was iets meer dan 82.000 woorden lang.

Gelukkig verdien je als schrijver voor landelijke publicaties beter. De gemiddelde tarieven bij kranten en tijdschriften waarvoor ik nu werk, liggen tussen de 35 en 45 cent per woord.

Wat verdient een journalist?

Als ik maandelijks 3500 euro per wil verdienen – een bedrag waarmee ik prima kan rondkomen – moet ik 10.000 woorden per maand schrijven. Dat is één lang artikel per week (2.500 woorden) in bijvoorbeeld de Volkskrant, Psychologie Magazine, Quest of KIJK.

Daarmee heb je het als freelance schrijver in Nederland relatief makkelijk, zo blijkt uit dit onderzoek van de Amerikaanse infographic-website Venngage. Journalisten en tekstschrijvers in New York City moeten gemiddeld ruim 17.000 woorden per maand aan opdrachtgevers verkopen om hun rekeningen te betalen.

Onderhandelen

Maar het gaat hier natuurlijk om gemiddelden. Het antwoord op de vraag ‘wat verdient een journalist?’ hangt in grote mate af van waar je pitcht en hoe je met opdrachtgevers omgaat. Hieronder negen tips om je woorden voor een zo goed mogelijke prijs aan de man te brengen.

Doe vooronderzoek

Het heeft weinig zin om fanatiek te gaan onderhandelen met een redactie die dertien cent per woord betaalt (ja, die zijn er) als jij minstens dertig cent wil verdienen. Zorg dat je van tevoren al ongeveer weet wat een opdrachtgever betaalt. De woordprijs van de meeste kranten en tijdschriften kun je vrij eenvoudig achterhalen, bijvoorbeeld op het blog De Freelancer waarop journalisten anoniem vertellen hoe veel ze betaald krijgen voor hun opdrachten (de laatste inzendingen zijn wel wat gedateerd). Beter nog kun je het aan een collega vragen die wel eens voor de opdrachtgever heeft geschreven.

Begin op tijd over geld Natuurlijk val je niet meteen met de deur in huis. Je legt eerst contact met een redactie en bespreekt het idee voor het artikel dat je wilt verkopen. Maar begin niet met schrijven voordat op de hoogte bent van de woordprijs. Als je achteraf nog moet onderhandelen over je salaris, is je positie ronduit zwak.

Pitch prijsbewust Houd de woordprijs van verschillende opdrachtgevers in je achterhoofd bij het pitchen. Heb je een geweldig idee voor een verhaal? Overweeg dan om het eerst voor te leggen aan de redactie die je het beste beloont voor je werk.

Natuurlijk is geld niet allesbepalend bij deze overweging. Soms past een artikel veel beter bij een opdrachtgever die minder betaalt, of weet je uit ervaring dat je prettiger met deze redactie samenwerkt. Maar wees je in ieder geval bewust van wat je artikel bij verschillende opdrachtgevers zou opleveren.

Haal het maximale uit een idee Wees niet bang om een goed idee om te zetten in meerdere artikelen. Zo schreef ik al verschillende artikelen over geheugentechnieken, zoals dit stuk voor De Volkskrant, dit stuk voor Volkskrant Magazine en (veel eerder) dit stuk voor NRC. Natuurlijk zijn dit wel totaal verschillende verhalen met verschillende invalshoeken, je kunt nooit twee keer hetzelfde artikel verkopen aan verschillende kranten.

Durf te onderhandelen Veel redacties werken met ‘vaste’ woordprijzen. Toch is er meestal wel speelruimte, zeker als je een bijzonder verhaal schrijft waar je veel tijd in steekt. Wees niet bang om een keer te informeren naar een hoger tarief. Als je het nooit probeert, ga je ook nooit meer verdienen. Heb je net een enthousiaste reactie gekregen op een ingeleverd verhaal? Dat is een uitgelezen moment om te onderhandelen.

Onderhandel niet alleen over geld Het voordeel van een woordprijs is dat je meer verdient naarmate je meer schrijft. Heeft de redactie 1000 woorden ingeruimd voor een artikel en ontdek jij dat er bijzonder veel leuke informatie over het onderwerp is te vinden? Stel dan voor om een verhaal van 1500 woorden te schrijven. Gaat de redactie akkoord, dan stijgt je opbrengst met 50 procent zonder dat je over geld hoeft te praten.

Vraag om onkostenvergoedingen Heb je een boek aangeschaft om research te doen voor je artikel? Heb je ver gereisd, of betaalde je de lunch van de expert die je interviewde? Kranten en tijdschriften zullen zelf niet naar dit soort onkosten vragen, maar in overleg kun je ze vaak vergoed krijgen.

Verbreed je horizon Als je journalist bent, hoef je niet per definitie alleen voor kranten en publiekstijdschriften te schrijven. Verdiep je ook eens in het schrijven voor vakbladen en voorlichtingsfolders. Voor deze teksten worden vaak journalisten gevraagd.

Ontwikkel een specialisme Bijvoorbeeld biologie, financiën, of geschiedenis. Daarmee verklein je de concurrentie en word je interessanter voor specialistische tijdschriften of krantenredacties. Als jij één van de weinigen bent die goed kan schrijven over een bepaalde niche – bijvoorbeeld jaarverslagen van bedrijven – dan bieden opdrachtgevers je bijna altijd een betere woordprijs.

*Bonustip

Niet alle mediabedrijven gaat het in deze tijd voor de wind. Als je het gevoel hebt dat een publicatie mogelijk failliet gaat, denk dan drie keer na voordat je een grote serie artikelen aan ze verkoopt. Grote kans dat je het geld dan namelijk laat of zelfs helemaal niet krijgt (zie dit voorbeeld).

De Amerikaanse columnist Robert Benchley zei in 1950 in een interview met het tijdschrift The Bermudian al:

‘The freelance writer is a man who gets paid per piece, per word, or perhaps.’

De blogpost verscheen eerder op het weblog van Dennis Rijnvis: Schrijfvis.nl. Kijk daar voor nog veel meer tips over schrijven en freelancen.