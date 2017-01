Bijeenkomst: Het Peilingoproer

Op initiatief van Tom Louwerse (Universiteit van Leiden en de Peilingwijzer), Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) en Peter Kanne (I&O Research) vindt er een bijeenkomst plaats om in de aanloop naar 15 maart het publiek te voorzien van zo goed mogelijke berichtgeving over zo betrouwbaar mogelijke peilingen.

Elke verkiezing is er veel te doen over peilingen. De verkiezingscampagne lijkt steeds meer paardenrace, gebaseerd op peilingen. En na de verkiezingen volgt hoge verbazing over verschillen tussen slotpeilingen en verkiezingsuitslag. Wat zijn de problemen met peilingen en hun gebruik? En hoe kunnen we dit samen oplossen?

Met onder anderen: Tim de Beer (Kantar Public), Peter Kanne (I&O Research), Titia Ketelaar (NRC Handelsblad), Tom van der Meer (UvA), Tom Louwerse (Universiteit Leiden), en Raoul du Pré (Volkskrant). Onder leiding van Max van Weezel (Vrij Nederland).

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 januari. Het programma start om 14:30 (inloop vanaf 14:00) en eindigt met een borrel on 17:00.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar Tom Louwerse.