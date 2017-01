Hoe The Wall Street Journal zijn pushberichten verbetert met A/B-testen

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de interessantste artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over pushberichten: bij welk nieuws moet een nieuwsmedium die versturen? The Wall Street Journal doet A/B-testen.

Push it!

Hoe The Wall Street Journal zijn pushberichten blijft verbeteren (NiemanLab)

Persoonlijk blijf ik pushberichten een lastig fenomeen vinden, wat ook te maken heeft met hoe ik er zelf mee omga. Veel notificaties heb ik uitstaan op mijn iPhone, omdat ik elke notificatie ervaar als storend. En ik wil alleen gestoord worden bij belangrijke zaken. Dat geldt ook voor nieuws: ik wil een notificatie van een ramp of aanslag, niet van een overleden zanger.

Probleem is: dat is mijn persoonlijke visie en veel andere mensen willen juist wel direct weten dat de zanger in kwestie dood is. In de discussies die ik hier vroeger over heb gevoerd, toen ik bij de NOS werkte, was mijn mening altijd: wil je dat iedereen stopt met wat hij of zij aan het doen is om dit nieuws te checken? Dan stuur je een pushbericht. Anders niet. Maar zelfs die visie op wat een pushbericht zou moeten zijn bleek al compleet subjectief. Veel collega’s dachten hier heel anders over en vonden mijn blik hierop veel te beperkt.

Wat ik jammer vind, is dat er in Nederland -zo ver ik weet- eigenlijk nauwelijks wordt geëxperimenteerd en gemeten. Bij de NOS zagen we het aantal abonnees per pushbericht groeien, dus waarom zou je iets veranderen, was de gedachte.

In de VS pakken ze het anders aan: The Wall Street Journal probeert zijn pushbeleid continu te verbeteren. Door middel van A/B-testen wordt er continu gemeten wat werkt en wordt het beleid daarop aangepast. Heel interessant!

Geld verdienen blijkt ook voor Medium een probleem

Medium stopt met geld verdienen via advertenties en ontslaat 50 man (Recode)

Blogplatform Medium wordt veel geprezen in zowel de tech- als mediawereld, maar het worstelt met het probleem waar iedereen mee worstelt: geld verdienen met content is moeilijk. Het bedrijf heeft besloten om te stoppen met het oude modellen: geld verdienen met advertenties bij content. Medium wil een nieuw verdienmodel gaan ontdekken (wie niet), maar voor nu kost dat gewoon keihard banen: er moeten 50 man uit.

De archieven van de president

Duik in het archief van de sociale media van president Barack Obama (Numrush)

Nog een kleine twee weken en dan is Donald Trump officieel de president van de VS. Dat betekent automatisch dat er een einde komt aan acht jaar Obama. Hij was de eerste president die regeerde in het tijdperk van de social media en daardoor is er een gigantisch archief op gebouwd. Dat blijft bewaard en doorzoekbaar. Welke journalist maakt op basis hiervan een terugblik op 8 jaar Obama?

The Internet Archive bouwt een presidentiële bibliotheek van alles wat Trump ooit heeft gezegd (NiemanLab)

En vervolgens begint op 20 januari het tijdperk Trump. En ook die krijgt zijn eigen archief, maar dan op een iets andere manier. The Internet Archive gaat alles wat Trump ooit heeft gezegd bewaren. En ik heb zo’n voorgevoel dat dat vaak van pas gaat komen…

Snapchat en sport

Waarom Bleacher Report 11 mensen op Snapchat Discover heeft zitten (DigiDay)

The Bleacher Report verdrievoudigt het aantal mensen dat werkt aan de content die het maakt op Snapchat Discover. De reden is simpel: op Snapchat zit het publiek dat Bleacher Report wil bereiken.

Hoe Sky Sports het aantal kijkers op Snapchat heeft verdubbeld (DigiDay)

Sport en Snapchat werkt. Dat bewijst Bleacher Report met een geheel eigen aanpak en Sky Sports op een meer traditionele manier. De Britten delen namelijk beelden uit de Premier League in hun Discover-kanaal en dat werkt.

Met de komst van Snapchat naar Nederland (er opent volgens geruchten een kantoor in Amsterdam), krijgen we hier hopelijk ook lokale Discover-kanalen. Zou Fox Sports zo slim zijn om mee te doen?

En tot slot nog dit

The New York Times stapt in augmented reality (DigiDay)

The New York Times liep al voorop met virtual reality en doet dat nu ook met augmented reality. Nu zijn er in het verleden al allemaal tijdschriften geweest die iets uit hun pagina’s lieten komen via AR, maar The New York Times wil daadwerkelijk AR toepassen in de buitenwereld. Ik ben benieuwd…

Uitgevers verdeeld over Google AMP (New York Times)

Dankzij Google AMP laden pagina’s op smartphones nog sneller. Google heeft daarbij gekozen voor een open standaard en geeft uitgevers veel keuze of en hoe ze technologie gebruiken, in tegenstelling tot Facebook met Instant Articles. Toch staan uitgevers niet te springen, zeker de kleinere niet. Het draait daarbij allemaal om controle over je eigen content.

