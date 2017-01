De toekomst van de journalistiek ligt in de techniek

Méér journalisten. Méér subsidies. Méér onderzoeksjournalistiek. De oplossing voor het vermeende probleem van de verschraling van de journalistiek wordt gezocht op de verkeerde plaatsen. De oplossing is volgens Aart Lensink: betere technologie.

Dit stuk is een pleidooi voor TradeCast. Een jong bedrijf van ondernemer Yilmaz Schoen, die as we speak door de VS tourt om zijn ‘build your own tv-channel’-pakket te promoten. TradeCast is briljant. Check de uitlegvideo op www.tradecast.tv.

Ik heb er geen aandelen in. Ik heb Yilmaz slechts één keer ontmoet. Maar waar wachten omroepen en uitgevers op? Hij heeft de sleutel tot hernieuwd succes voor de mediasector. Grote investeerders willen graag meedoen. En volkomen terecht. TradeCast zal extreem succesvol worden. En Nederlandse omroepen en uitgevers zullen allemaal op de koffie moeten bij Yilmaz.

Archaïsche omroepen en uitgevers

De molensteen om de nek van zowel veel omroepen als veel uitgevers is de krakkemigge stand van de techniek én van de organisatie. Als je ziet hoe fijnmazig Facebook consumenten kan bereiken, dan is de werkwijze van de TMG en andere uitgevers bijna archaïsch. Met accountmanagers die voorstellen maken waarin feitelijk staat dat je tegen hele hoge kosten met hagel gaat schieten. Want je kunt niet de juiste mensen op het juiste moment bereiken.

Bij de regionale omroepen is het nog erger. Die leven in alle opzichten nog in de beginjaren van het internet en in hun denken en ondernemingskracht leven ze nog in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Of het nu TradeCast wordt of een andere technologie, omroepen en uitgevers moeten omgevormd worden. Onlangs kwam de baas van RTV Oost op een onprettige manier in het nieuws. Hij verdient ruim boven de Balkenende-norm door de baas te zijn van een omroep die de nieuwe generatie op geen enkele manier weet te vinden, laat staan te binden.

Recent kreeg ik twee mensen op bezoek die AT5 mochten gaan adviseren over de toekomst. Al snel ging het over het méér moeten kunnen investeren in journalisten, in betere programmering. Maar nieuwe technologie? Neuh, waarom? De oplossing zit echt niet in het versterken van de redactie met één of twee fulltimers. Daarmee komen de kijkers en online lezers niet terug.

Te weinig nieuws

Over de kansen voor omroepen en uitgevers door TradeCast te omarmen kan ik lang uitweiden, maar ik beperk me hier even tot AT5. AT5 biedt veel te weinig nieuws aan de bijna één miljoen inwoners. De paar redacteuren doen hard hun best, maar je kunt geen regio- of stadszender/mediamerk succesvol exploiteren als je een hele kleine selectie van het nieuws brengt.

De kracht van TradeCast is dat je veel dieper de stad in kunt. Content kan door veel meer mensen – ja, user generated – worden toegevoegd. Daarna doet de techniek de rest. Je kunt informatie over het beeld leggen, waardoor de content rijker wordt en de commercie relevant wordt.

Simpel gesteld: wat als een vader van een voetballertje in Amsterdam-West besluit de wedstrijd van dat team te broadcasten, en hij kan inpluggen op AT5’s TradeCast, dan kijken mogelijk 200 geïnteresseerden mee. Dan wordt targetten interessant voor een reisbureau en een slager in West, die kan instellen dat je nú fijn barbecuevlees kunt kopen bij hem. Die gaan niet met hagel schieten in de lineaire programmering van AT5. Bovendien komt er geen accountmanager aan te pas die de slager middels een contractje moet binden aan de zender. Al die ballast kan weg.

Niet de journalistiek, maar de technologie gaat zorgen voor de redding van de mediasector.

Dit stuk is eerder gepubliceerd op LinkedIn.