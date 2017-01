Begin vanaf morgen met het hergebruiken van je content

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de interessantste artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze week aandacht voor het efficiënt omgaan met de content die je maakt, met de nieuwste ontwikkelingen rondom media en journalistiek bij Facebook en een paar interessante artikelen over reacties.

Content hergebruiken

In Nederland zie ik dit online media veel te weinig doen: oude content opnieuw onder de aandacht van het publiek brengen als deze nog steeds – of weer – interessant is, bijvoorbeeld via social media. Ook het hergebruiken van oude content in nieuwe producties zou ook veel vaker kunnen in mijn ogen. Zeker in een landschap waarin geld verdienen lastig is en blijft, is het economisch slim om het maximale uit je producties te halen. Maar redacties lijken hier totaal geen aandacht voor te hebben.

Reageren kun je leren

Een nieuwsbrief gevuld met de meest nuttige reacties van het publiek, in plaats van nieuwsartikelen. Een interessante aanpak, omdat het kan helpen om daadwerkelijk een community te creëeren van mensen die waardevolle reacties achterlaten.

Een andere manier om de kwaliteit van de reacties te verbeteren is te zorgen dat journalisten zelf mee doen in discussies of dat experts vragen beantwoorden. Een beetje een open deur, maar het wordt ook echt bevestigd door lezers van Amerikaanse media in een groot onderzoek. En daar kwamen nog meer interessante conclusies uit naar voren.

Ondertussen bij Facebook

Facebook heeft alles wat het doet voor media nu gebundeld onder de naam ‘Journalism Project’ en heeft ook meteen nieuwe opties toegevoegd. Er komen bijvoorbeeld mogelijkheden om Instant Articles te bundelen en media krijgen toegang tot meer analytics. Ook test het bedrijf betaalde abonnementen.

Voor gebruikers wordt video’s kijken op Facebook binnenkort een stuk minder aangenaam, terwijl het voor uitgevers interessanter wordt op video’s op het sociale netwerk te delen. Er komt namelijk een optie om mid-rolls te activeren op je pagina: advertenties die 20 seconden na de start van een video te zien zijn. De opbrengst wordt verdeeld tussen de maker van de video en Facebook zelf, net als bij YouTube gebeurt.

En dit moet je ook zeker nog even lezen

Diegene die al sinds de start geabonneerd zijn op mijn nieuwsbrief weten dat ik een grote toekomst voorzie voor vertical video op mobiel. Ook mediabedrijven zijn hier steeds meer mee bezig, waaronder de BBC. Een deel van de video in de app is nu vertical. Wanneer zou de NOS of RTL in ons land volgen?

Dit artikel gaat over de situatie in de VS, maar ik heb het vermoeden dat dit in Nederland ook speelt: de juridische kant van het journalistieke werk krijgt veel te weinig aandacht bij de opleidingen journalistiek.

Als je dacht dat een nieuwsbrief maken een makkie was, dan heb je het mis. Technisch is het namelijk erg lastig om een layout te maken die het goed doet op elke apparaat, in elke mail-app met elke maildienst.

