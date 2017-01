Hier klikten jullie het meeste op uit mijn leestips in 2016

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de interessantste artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer een overzicht van de tien meeste aanklikte artikelen die hij afgelopen jaar aanraadde.

Als eerste natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar! Ook dit jaar zal ik wekelijks de interessantste artikelen over innovatie in de journalistiek met jullie delen.

Deze eerste editie gebruik ik nog graag om terug te blikken op 2016. Net als vorig jaar heb ik de tien artikelen verzameld waar jullie het meest op hebben geklikt vorig jaar.

Jongerenmerk VICE is aardig aan de weg aan het timmeren in Nederland. Adformatie sprak met directeur Thijs Boon over het succes van VICE, met speciale aandacht voor kwaliteitscontent en de business modellen die zij hanteren. Heel interessant!

De beste lessen over online contentproductie en -distributie leer je in mijn ogen uit de praktijk of van mensen die uit de praktijk komen. Dat is in mijn ogen ook het grote probleem van de Nederlandse journalistiekopleidingen in mijn ogen: daar is te weinig contact met mensen uit de praktijk. Gelukkig zijn er online genoeg mensen uit de praktijk die hun lessen delen. Zoals Chris Moran die 7 jaar audience editor was bij The Guardian. In deze blogpost schrijft hij (onder meer) over wat we wel en niet moeten met data. Vooral punt 4 is er in mijn ogen een hele belangrijke waar veel te weinig aandacht is.

Met video in een bizar lage beeldkwaliteit en het niet willen publiceren op de platformen waar jongeren zitten maakt de NPO grote fouten, betoog ik in dit artikel.

Ik gebruik mijn nieuwsbrief vrijwel nooit om mijn eigen dingen onder de aandacht te brengen, maar vandaag maak ik graag een uitzondering. Waarom? Omdat we bij OK GO, waar ik als Chief Content werk, afgelopen maandag [inmiddels is dat bijna een jaar geleden] Vance hebben gelanceerd. Een idee van mijn collega Marjolijn en het verhaal erachter lees je in dit interview met haar.

Nieuws als product. In mijn ogen is dat de kern van een succesvolle strategie voor online media.

Als een populair social medium een nieuwe functie uitrolt dan weten sommige media daar tegenwoordig in no-time iets mee te doen. Vaak gewoon kleine eerste experimenten, maar toch. Als je niet meteen gaat nadenken over de mogelijkheden, dan loop je eigenlijk al meteen hopeloos achter. Los van het feit dat je je organisatie hierop moet inrichten (en niet eerst op zoek moet naar iemand die een plan kan scnrijven, waarover weken later vergaderd kan worden etc.), is het vooral handig om direct te kijken wat anderen doen. Hierbij drie voorbeelden van hoe Amerikaanse media Instagram Stories (nu anderhalve week oud) inzetten.

Correspondent Jeroen Wollaars is regelmatig te zien in het NOS Journaal via zijn iPhone. Hij richt de camera op zichzelf, plugt een goede microfoon in en via 4G komt hij live binnen in Hilversum. Ook heel veel verslaggevers van Radio 1 gaan niet meer op pad met een reportagewagen, maar gebruiken gewoon een iPhone. Het publiek merkt daar niks van en dat is precies de bedoeling. Mooi verhaal van iCulture die sprak met enkele journalisten.

Eigenlijk zegt de titel alles al en moet je verder vooral het hele stuk lezen. De wetenschapper en oprichter van PolitiFact vertelt over zijn ervaringen met Snapchat als nieuwsconsument.

Als je mijn nieuwsbrief wekelijks leest, moet je inmiddels toch wel overtuigd zijn van het belang en de mogelijkheden van Snapchat. Mocht het niet zo zijn: lees dit stuk.

Games zijn een fantastische manier om een journalistiek verhaal te vertellen, maar het aantal voorbeelden is helaas beperkt. Niemanlab dook in games en journalistiek, erg interessant en inspirerend. Hier liggen kansen!