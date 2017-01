Hoop in de vorm van een nieuwsbrief

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over de toekomstplannen van de New York Times en over de rol die nepnieuws speelde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Terwijl we in de VS zien hoe Trump als president omgaat met de pers (door ze gewoon glashard voor te liegen), probeer ik in deze nieuwsbrief toch vooral hoop met je te delen. Zo blijkt uit onderzoek dat nepnieuws het stemgedrag van Amerikanen niet substantieel heeft beïnvloed.

En The New York Times zette deze week nog weer eens zwart op wit dat het inzet op kwaliteitsjournalistiek en niet op het genereren van zoveel mogelijk pageviews.

De toekomstplannen van The New York Times

The New York Times deelt plannen voor de toekomst (New York Times)

Begin deze week deelde The New York Times zijn digitale plannen voor de komende jaren. Dit volgt op het doel dat ruim een jaar geleden werd gesteld om de digitale omzet verdubbeld te hebben in 2020.

Het belangrijkste is misschien wel dat de New York Times heel duidelijk aangeeft om zijn geld niet te willen verdienen met het genereren van zoveel mogelijk pageviews en artikelpagina’s vol te zetten met banners. Het verdienmodel is om zulke sterke journalistiek te bieden dat mensen er voor willen betalen.

Verder concludeert de krant hardop dat het niet de juiste mix van skills heeft op zijn redactie. Ook al zijn er volgens de krant op geen enkele redactie zoveel journalisten die kunnen programmeren, nog steeds zijn er te veel mensen met een focus op print.

En zo zijn er nog wel meer interessante conclusies en plannen in het rapport te vinden. De schrijfstijl moet bijvoorbeeld meer opschuiven richting spreektaal, zonder dat dat automatisch betekent dat er in de ik-vorm wordt geschreven. Neem vooral even de tijd om het rapport door te nemen!

Niemanlab dook in de reacties op het rapport van de New York Times op Twitter. En daar worden nog wat interessante details uitgelicht!

Nepnieuws en de Amerikaanse verkiezingen

Onderzoekers van de New York University, de Stanford University en het National Bureau of Economic Research (NBER) concluderen dat nepnieuws de verkiezingsuitslag niet substantieel heeft beïnvloed. Voor slechts 14 procent van de kiezers was social media de belangrijkste nieuwsbron rond verkiezingen. Een ongeveer even grote groep zegt überhaupt nepnieuws te hebben gezien en mensen konden zich dat nieuws slecht herinneren.

Of het nou om republikeinen of democraten gaat: televisie is nog steeds het belangrijkste nieuwsmedium rond de verkiezingen.

En uiteraard een blokje over Facebook

Bijna een jaar geleden sloot Facebook contracten met media en celebrities om ze -tegen betaling- te laten livestreamen. Het gaat om tonnen tot miljoenen per partij voor een periode van een jaar. Deze periode loopt in maart af en het lijkt erop dat de contracten niet worden verlengd.

Dat betekent waarschijnlijk het einde voor de relatief grote teams die het afgelopen jaar bezig waren met Facebook Live. Er komt namelijk (nog) niet direct geld binnen via advertenties op livestreams, dus als Facebook niet betaalt is het economisch niet interessant om zo uit te pakken. Veel mediabedrijven zeggen wel door te gaan met streamen, maar er wordt wel flink teruggeschroefd in hoeveel geld er in wordt gestopt.

Ondertussen lijkt Facebook zijn focus een beetje te verschuiven naar kwalitatieve videoproducties om harder te kunnen concurreren met YouTube.

Vorige week presenteerde Facebook bundels van Instant Articles. Een aantal uitgevers is daar al mee aan het experimenteren. Belangrijkste doel lijkt op dit moment een soort dagelijkse gewoonte te creëeren door bijvoorbeeld de dag te beginnen met een bundel van de vijf belangrijkste verhalen.

Toffe experimenten

Het NOS Lab heeft een tof nieuw experiment gelanceerd (kleine disclaimer mijnerzijds: mijn laatste functie voor ik bij de NOS vertrok, was het opzetten van het NOS Lab): een chatbot op Facebook Messenger. Dagelijks – of in ieder geval op werkdagen – krijg je een berichtje met het weer een de belangrijkste headlines. Vanuit daar kun je doorklikken naar de artikelen.

Terugchatten zit er niet in, de bot is op zijn zachtst gezegd nogal dom op dit moment. Wel kun je vragen om het laatste nieuws over een onderwerp, maar helaas blijkt dat in de praktijk nog niet altijd te werken; het is dan ook een experiment. Er is in mijn ogen nog veel werk te doen om dit echt van waarde te laten zijn, maar het is in ieder geval tof om te zien dat de NOS hier mee experimenteert als één van de weinigen in Nederland!

Op iOS kunnen app-bouwers tegenwoordig rijke pushberichten maken die voorzien zijn van langere tekst, foto’s, video’s en nog veel meer. The Guardian experimenteert daar al een tijdje mee, zo ook tijdens de inauguratie vrijdag. En daar zitten een paar hele interessante ideeën tussen!

P.S. Lees ook vooral even dit opiniestuk van mijn collega Marjolijn Kamphuis. En lees het daarna nog een keer.

