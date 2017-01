Kijktip: DWDD over de ophef over ‘alternatieve feiten’

op door Redactie

Hoeveel mensen waren er nu bij de inauguratie van Trump? Volgens hemzelf was het de best bezochte inauguratie ooit. Hoewel beelden aantonen dat dit niet het geval is, verdedigde een medewerker van Trump dit met de term ‘alternatieve feiten’. Wat zijn de effecten van deze alternatieve feiten op de journalistiek? Aan tafel van De Wereld Draait Door de hoofdredacteur van het NOS-journaal Marcel Gelauff en Jeroen Smit, voormalig hoogleraar journalistiek.

Gelauff reageert op de kritiek die de NOS kreeg op de berichtgeving over de bezoekersaantallen van de inauguratie van Trump:

“Voor de journalistiek is het een ingewikkeld probleem, en zeker voor ons, als publieke nieuwsorganisatie. Dat zag je gisteren ook in het 8 Uur Journaal. Wij zetten verschillende percepties naast elkaar en plaatsen het wel in context, zeggen wat ervan klopt en wat er niet klopt, en wat we ervan weten. Maar willen vooral aan ons publiek overlaten om er iets van te vinden. Als je nu ziet wat Trump doet en hoe sommige politici met de journalistiek omgaan, dat vraagt van ons, ook van de NOS als publieke omroep, dat we op meer momenten tot scherpere keuzes en scherpere formuleringen komen waarin we directer neerzetten dat wat hier gezegd wordt, echt volstrekte onzin is en echt onjuist is. Daar moeten we echt een stap in zetten, dat we dat scherper doen.”

Jeroen Smit:

“Gisteren ging het er in het Journaal over dat er een welles-nietes-spelletje aan de gang is in Washington. Maar het is geen welles-nietes. En het gaat ook helemaal niet over een mening of een positie. Journalisten gaan voor waarheidsvinding. En gaan voor feiten. En op het moment dat Trump jokt, is het nieuws dat ‘ie jokt. The New York Times is heel duidelijk die meldt als nieuws: Trump verspreidt onwaarheden. NRC vanmiddag: Trump verzint zijn eigen feiten. Dat is beter. Dat is krachtig.”

Bekijk de hele discussie tijdens DWDD: