Masterclass: De tweedeling in de maatschappij – mythes en cijfers

De tweedeling in de maatschappij beheerst het politieke debat. Het gaat over de groeiende verschillen op terrein van inkomen, arbeidsmarkt, huizenmarkt, zelfs zorg en onderwijs. Op de Masterclass De Kloof op woensdag 15 februari gaan praten deskundigen journalisten uitgebreid bij over deze tweedeling.

Op de masterclass behandelen we de cijfers en de feiten. Is er sprake van een kloof? Waaruit blijkt dat? Hoe meet je de verschillen en hoe betrouwbaar zijn de data? Zijn het steeds dezelfde groepen aan weerszijden van de kloof, of verschilt dat per thema? En hoe goed werkt het nivelleringsbeleid?

Sprekers op deze dag zijn onder meer directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hoogleraar belastingen Koen Caminada en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Informatie over de andere sprekers volgt nog.

De masterclass is bedoeld voor journalisten en is op achtergrondbasis. Deelname kost 175 euro exclusief btw, inclusief lunch en afsluitende borrel. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De masterclass duurt de hele dag en wordt gehouden in Den Haag.

Voor programma en inschrijven: www.financielejournalistiek.nl.