Na foute factcheck niet metertje schrappen, maar werk beter doen!

Na de fel bekritiseerde factcheck van een paar tweets van Jan Roos, besloot Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque om te stoppen met het metertje dat de uitslag van de factcheck visualiseert. Stijn Verbruggen vindt dat symboolpolitiek: de factcheckers hadden hun werk gewoon beter moeten doen.

In de rubriek ‘Klopt dit wel’ checkt de Volkskrant uitspraken van politici. Deze rubriek is zeer welkom, ook in de strijd tegen ‘nepnieuws’.



Vorige week publiceerde de Volkskrant een factcheck met een inhoudelijk zeer aanvechtbaar ‘oordeel’. De krant kreeg daar veel kritiek op. En dan…

Metertjes weg

Je zou denken dat er nog eens goed naar de inhoud wordt gekeken, maar in plaats daarvan kondigt de hoofdredacteur aan dat het ‘metertje’ met de uitslag van de factcheck uit de rubriek geschrapt wordt. Want in het metertje past geen nuance…

Ik dacht even dat het een grap was, een satirische knipoog naar ‘de politiek’, waar de nuance vaak ver te zoeken is en symboolmaatregelen welig tieren in campagnetijd. Wel een goede grap van de hoofdredacteur: ‘ik betaal ze met gelijke munt terug’.

Maar het bleek toch geen grap, het was bloedserieus. Het is bizar dat hoofdredacteur Remarque niet kritischer terugblikt op de gewraakte ‘Klopt dit wel’-rubriek en met deze schijnoplossing komt.

Zoals gezegd: factcheck-rubrieken zijn wat mij betreft zeer welkom. Maar het schrijven van dergelijke rubrieken vraagt om grote zorgvuldigheid en een brede blik. Goed kijken wat er precies beweerd wordt, dus niet alleen de weergave die de media haalt, maar echt naar de ‘bron’.

Een fout in een factcheck-rubriek lijkt me ongeveer het ergste dat een factcheck-rubriek kan overkomen. Nog los van hoe zwaar de fout weegt, is een feitelijke fout in een factcheck-rubriek dodelijk en ik schreef al eerder over zo’n fout in De Volkskrant.

De tweets van Jan Roos

De ‘Klopt dit wel’ waar ik nu over schrijf ging over een paar tweets van kandidaat-politicus Jan Roos over asielzoekers die hun tanden ‘op onze kosten laten bleken’. En laat ik de drie betreffende tweets hier maar meteen even citeren, want dat is cruciaal voor een factcheck: je moet immers wel precies weten wat je aan het checken bent.