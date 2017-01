Nepnieuws: het is genoeg geweest!

Nepnieuws is een van de grote problemen van deze tijd, vormt een bedreiging voor de journalistiek en het functioneren van de democratie, stelt Ton Verlind. Hij vindt het hoog tijd dat journisten een tegenoffensief ontketenen.

HUMAN-hoofdredacteur, oud-KRO-collega en onderzoeksjournalist Marc Josten hield vanmorgen (19 januari 2017) in het Mediaforum op Radio 1 een fel pleidooi om het gevecht met het nepnieuws aan te gaan. Hij onderschrijft de analyse van een aantal van zijn collega’s, dat de nieuws-desoriëntatie zo groot is, dat van een oorlog gesproken kan worden.

[Terugluisteren op NPORadio1.nl]

De term “oorlog” geeft de ernst van de situatie aan, zei Josten. Het betekent niet, dat alles maar dan ook alles geoorloofd is in het aanpakken van dit probleem. Herstel van vertrouwen begint ermee, dat de journalistiek zelf binnen de grenzen van de wet opereert.

Net als een toenemend aantal “oude” media vindt Marc, dat het tijd is voor actie. Nepnieuws is een van de grote problemen van deze tijd, vormt een bedreiging voor de journalistiek en het functioneren van de democratie.

Eindelijk komen journalisten in actie

Het voelt als een enorme opluchting dat een toenemend aantal “oude” media niet alleen het probleem erkent, maar daartegen ook in het geweer komt.

Dat kan overigens niet zonder grondig zelfonderzoek: in de slipstream van de social media is ook de journalistieke moraal in de kwaliteitsmedia te los geworden. Het is tijd voor een opwaardering van de Code van Bordeaux, het journalistieke reglement dat de afgelopen jaren uit het vizier is geraakt. Naleven van deze Code kan het vertrouwen in de nieuwsvoorziening terugbrengen. Veel jonge journalisten kennen het bestaan van deze Code niet eens.

Ik onderschrijf het pleidooi van collega Josten van harte en hoop dat de journalistiek het tegenoffensief tegen nepnieuws serieus neemt. Te beginnen met het scholierenclubje LAKS. Het bracht het nepbericht in omloop dat deze organisatie zou deelnemen aan de komende verkiezingen en sloeg zichzelf van plezier op de knieën toen bleek dat fatsoenlijke media de informatie van LAKS (terecht) serieus namen.

Terecht woedend

Juist onder deze ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden, waarin het wantrouwen van burgers van dag tot dag groeit is deze grap onvergeeflijk. Ongeveer van het niveau “dit is een kaping” tijdens een vakantievlucht.

De woede in de journalistieke wereld over dit wangedrag is terecht groot. Het is te hopen dat de journalisten die het offensief tegen nepnieuws aankondigen nu ook –om het maar eens oneerbiedig te zeggen- kloten tonen. Bijvoorbeeld door alle nieuws van LAKS te negeren tot deze organisatie diep door het stof is gegaan en de man of vrouw die verantwoordelijk is voor deze mislukte grap aan de kant is gezet. Geen woorden maar daden: daaraan hebben we behoefte.

Deze blogpost verscheen eerder op het weblog van Ton Verlind.