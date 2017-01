Oproep aan freelance journalisten: Doe mee met deze enquête over de positie van freelance journalisten in Nederland

Onlangs is een groot onderzoeksproject gestart naar freelance journalisten die naast hun journalistieke werk ook communicatie- en pr-werk doen of zelfs zijn overgestapt. Een van de onderdelen is een enquête over de positie van freelance journalisten in Nederland. Danny Simons roept freelancers op om de vragenlijst in te vullen.

Het onderzoeksproject, onder leiding van Mirjam Prenger (coördinator van de master Journalistiek en Media aan de UvA) en Bernadette Kester (academisch directeur van de PDOJ aan de Erasmus Universiteit) maakt deel uit van een internationaal vergelijkend onderzoeksproject waarvan de resultaten bij het Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford zullen worden gepubliceerd.

Binnen dit project doen we op verschillende manieren onderzoek naar (freelance) journalisten die zijn ‘overgelopen’ naar de communicatie- en pr-branche, of die naast hun journalistieke werk ook communicatie- en pr-werk doen. Er zullen onder meer enquêtes worden gehouden en interviews worden afgenomen.

Deelname aan enquête

Ikzelf doe als student aan de master Journalistiek en Media in het kader van mijn scriptie onderzoek naar freelancers die naast hun journalistieke werk ook communicatie- en pr-werk doen. Ik wil daarbij een eerder onderzoek naar de situatie van Duitse freelance journalisten repliceren (zie dit onderzoeksartikel van Obermaier en Koch). Het is interessant om te onderzoeken of en hoe de situatie in Nederland afwijkt van die in Duitsland.

Daarom wil ik alle freelance journalisten vragen om mee toe doen aan deze enquête. Deelname zal ongeveer vijf minuten duren. Het onderzoek draait om persoonlijke meningen en ervaringen. De antwoorden zijn vertrouwelijk en anoniem en worden niet verspreid aan derden.

Ga hier naar de vragenlijst.