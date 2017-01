Peilingen zijn nog altijd waardevol – maar vergen wel deskundige interpretatie

Trumps overwinning was niet voorspeld door de polls. Toch klopten die polls behoorlijk, alleen de interpretatie ervan door analisten en journalisten niet. Dit lijkt onverwachte en onterechte consequenties te hebben voor de Kamerverkiezingen in maart 2017. Dick van Eijk stelt dat peilingen nog altijd een van de beste methoden zijn om op de hoogte te blijven van de stemming onder de bevolking.

De overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen kwam voor velen als een verrassing. Ook voor direct betrokkenen als leden van de campagneteams van beide kandidaten, politiek analisten en journalisten. Vrijwel allemaal wezen ze naar polls: die zaten ernaast. Menig analist repte van het failliet van de hele pollingsector.

Hier zijn belanghebbenden bezig om hun eigen stoepje schoon te vegen. Want die polls waren helemaal niet zo slecht, noch in absolute zin, noch in vergelijking tot de vorige presidentsverkiezingen. Het is de zeer eenzijdige interpretatie ervan door journalisten, analisten en campagneteams die (bijna) iedereen op het verkeerde been heeft gezet.

Cijfers

Laten we eens naar de cijfers kijken. De site RealClearPolitics houdt een gemiddelde bij van de belangrijke polls. Dat gemiddelde kwam op de dag voor de verkiezingen uit op een voorsprong van Clinton van 3,3 procentpunt in de popular vote, het totaal aantal stemmen. Clinton won met bijna 2,9 miljoen stemmen voor op Trump, oftewel 2,1 procentpunt. De polls zaten er dus 1,2 procentpunt naast.

Dat is een historisch gezien kleine afwijking. Vier jaar geleden toonden de polls een voorsprong van 0,7 procentpunt voor Obama. Hij won uiteindelijk met een verschil van 3,9. De polls zaten er toen dus 3,2 procentpunt naast.

Kortom, ze zaten nu aanzienlijk dichter bij de uiteindelijke uitslag dan vier jaar geleden. Toen hoorde je niemand over het failliet van de polling industry. En toen won de winnaar van de popular vote ook de verkiezingen. Nu niet.

Kans op winnen

De Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan niet volgens het principe ‘meeste stemmen gelden’, maar via het aanwijzen van kiesmannen per staat. Dat maakt peilen aanzienlijk complexer. Allerlei media trokken uit een veelheid aan regionale peilingen hun eigen conclusies in termen van hoe groot de kans was dat Clinton of Trump zou winnen. Clinton scoorde vrijwel overal een grotere kans om te winnen dan Trump.

Wie de grootste kans heeft, is echter niet zo belangrijk. Waar het om gaat is hoe gróót die kans is. Zo kwam The Upshot, een online sectie van The New York Times tot een kans voor Clinton van 85 procent.

Dat betekent dus niet dat ze zo goed als zeker gaat winnen, tekende de redactie daarbij keurig aan: de kans dat ze verliest is even groot als de kans dat een speler bij American football een vrije trap van een afstand van 37 yards mist. Nu geldt het missen van zo’n vrije trap als een klein drama, maar op YouTube vind je tientallen filmpjes waarin ook doorgewinterde professionals zo’n vrije trap missen. Als zij zo’n schot kunnen missen, kan Clinton de verkiezingen verliezen.

Door de manier waarop het kiessysteem werkt, zijn de uitslagen op staatniveau doorslaggevend. In bijna elke staat krijgt de winnaar immers alle kiesmannen. Van de meeste staten was vrijwel zeker wie er zou winnen. In alle staten waarvan de meeste polls aangaven dat de winnaar voor 99 procent zeker was, heeft die kandidaat ook daadwerkelijk gewonnen, zonder één enkele uitzondering. In dertien à veertien staten waren de kandidaten volgens de polls meer aan elkaar gewaagd, waarbij Clinton doorgaans voor lag, maar niet zo ver dat ze de overwinning voor het grijpen had.

Betrouwbaarheidsmarges

Sommige polls publiceren ook betrouwbaarheidsmarges. Vaak liggen die rond de 3 procentpunt, typisch voor een steekproef van circa duizend mensen. Dus als Clinton op 45 procent staat, betekent dit dat ze waarschijnlijk tussen de 42 en de 48 procent zal scoren. Als Trump op 44 procent staat, zal hij waarschijnlijk tussen de 41 en de 47 procent scoren. Dus hoewel Clinton dan leidt, is een uitslag van 46 voor Trump en 44 voor Clinton volledig binnen de marges van de poll.

Een van de bekendste publicaties die veel aan pollberichtgeving doet, FiveThirtyEight, publiceerde alle pollmarges in de swing states. In alle veertien staten lag de uiteindelijke uitslag binnen deze marges. Dan kun je de polls niet verwijten dat ze er grandioos naast zaten. Wel mag je professionele gebruikers van polls, zoals politiek analisten en journalisten, verwijten dat ze de beschikbare informatie niet goed hebben geïnterpreteerd. Wie bij één procentpunt verschil verkondigt dat de leider in de race dús wel zal winnen, zet zichzelf en zijn publiek op het verkeerde been.

De verschillen waren klein bij deze verkiezingen. Indien in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania in totaal 39 duizend mensen op de andere kandidaat hadden gestemd, had Clinton in januari haar intrek kunnen nemen in het Witte Huis. Het gaat om marges van 0,2 tot 0,8 procentpunt. Zulke kleine verschillen zijn nooit voldoende betrouwbaar met een peiling te voorspellen, hoe groot en zorgvuldig die ook is.

Verklaringen

De gevolgen van die kleine verschillen zijn groot. Volop wordt gespeculeerd over verklaringen voor de winst van Trump: boosheid van lager opgeleide blanke mannen, afnemende trouw van arbeiders aan de Democraten, antipathie jegens Clinton, niet iedereen die op Trump wilde stemmen kwam daarvoor uit, Washington DC leeft in een bubble (92 procent stemde op Clinton, 4 procent op Trump), kiezers zijn bedolven onder fake nieuws via Facebook, etcetera. Allemaal bevatten ze op zijn minst een kern van waarheid.

Maar wat nu als die 39.000 mensen anders hadden gestemd en Clinton had gewonnen? Hoe hadden dan de verklaringen geluid? De demografie van de Verenigde Staten is fundamenteel veranderd, ‘Rural America’ verliest van ‘Big City’, blanke mannen hebben de greep op het land verloren, hispanics steeds bepalender voor de politiek, Trump ontbeerde voldoende steun binnen Republikeinse kring, zijn seksistische opmerkingen hebben veel vrouwelijke kiezers weggejaagd, etcetera. Zit ook allemaal wel wat in.

Maar 39 duizend stemmen maken het verschil niet tussen de ene stapel verklaringen en de andere. Het is precies hetzelfde Amerika waarin Clinton had gewonnen als waarin Trump heeft gewonnen.

Wat voor conclusie was dan wel gerechtvaardigd op basis van de polls? Het wordt heel spannend. Clinton ligt iets voor, maar het is beslist geen gelopen race. Trump kan zo maar winnen. Er zijn ook wel enkele media die zo hebben bericht, maar het was zeker niet het dominante verhaal.

En welke verklaring moet je aanvoeren voor deze uitslag? Het Amerikaanse electoraat is extreem verdeeld en dialoog tussen de kampen vindt nauwelijks plaats. Demografische categorieën doen er wel toe, maar laten zich beslist niet één-op-één vertalen in politieke voorkeuren. Mensen stemmen op een kandidaat omdat ze een bepaalde mening hebben, niet omdat ze blank zijn, vrouw of hoger opgeleid. Al kunnen zulke factoren hun mening wel beïnvloeden.

Maar waar veel met modder wordt gegooid raken nuances gemakkelijk bedolven.

Nederlandse verkiezingen

En nu Nederland. Op 15 maart vinden hier verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Voortdurend worden peilingen gehouden naar de voorkeur van de kiezers, meestal op basis van de vraag: indien er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden plaatsvinden, op welke partij zou u dan stemmen?

De vijf belangrijkste peilers verschillen in hun steekproef, hun frequentie en hun methode. Allemaal hebben ze te dealen met het gegeven dat het onmogelijk is om vandaag de dag een nette steekproef te trekken: een groot deel van de bevolking weigert structureel om aan zulk onderzoek mee te werken. Daar kun je correcties voor toepassen, maar je weet nooit zeker of je dat goed doet, want je weet immers niet wat degenen die niet willen meedoen zouden hebben gezegd als ze wel hadden meegedaan.

Daardoor is de onzekerheidsmarge die het gevolg is van de omvang van de steekproef (en die je wel precies kunt uitrekenen) slechts een ondergrens voor de werkelijke marge van de peiling.

Media en peilingen

De NOS heeft onlangs laten weten minder aandacht aan de peilingen te gaan besteden. Een aantal andere media volgt hen daarin. Het staat niet in de verklaring van hoofdredacteur Marcel Gelauff, maar de beslissing lijkt ingegeven door de miskleunen met peilingen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“Losse peilingen zijn dagkoersen waar vaak te veel waarde aan wordt gehecht”, schrijft hij. Dagkoersen: die op de beurzen krijgen dagelijks aandacht van de media. Idem voor sportuitslagen – immers ook maar dagkoersen op weg naar het kampioenschap. Om over weerberichten maar niet te spreken. Er zijn zo veel gebeurtenissen die in zekere zin dagkoersen zijn. Nieuwsmedia bestaan bij de gratie van dagkoersen!

Peilingen blijven relevant

Natuurlijk, foute interpretaties van peilingen voorkom je door erover te zwijgen. Maar dan gooi je het kind met het badwater weg. Ondanks al hun beperkingen behoren peilingen tot de beste methoden om van de stemming onder de bevolking op de hoogte te blijven. Veranderingen daarin tijdig signaleren is uiterst relevant.

Gelukkig zijn burgers vandaag de dag niet meer afhankelijk van nieuwsmedia om nieuws tot zich te nemen. Ze kunnen de meeste peilingen rechtstreeks van de bron volgen – niet allemaal, want sommige peilingen blijven geheim, zoals die welke in opdracht van politieke partijen worden uitgevoerd.

Als de Amerikaanse presidentsverkiezingen iets hebben geleerd is dat peilingen interpretatie behoeven, en dat die geenszins vanzelfsprekend of eenvoudig is. Hier ligt bij uitstek een taak voor nieuwsmedia. Door over de peilingen te zwijgen zeggen ze tegen hun lezers en kijkers: zoek het zelf maar uit. Met alle misinterpretaties van dien. Dus spaar het kind: bericht over de peilingen en voorzie ze van heldere en correcte interpretatie en duiding.

HET PEILINGOPROER

De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en I&O Research organiseren op 12 januari een debat in Den Haag om met media en peilers tot concretere afspraken te komen over goede verslaggeving van peilingen in de media. De bijeenkomst is kosteloos bij te wonen. Peilers, wetenschappers, politici en parlementaire pers zijn welkom. Aanmelden kan hier.

Meer informatie.