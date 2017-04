Leestip: Robots azen helemaal niet op de banen van journalisten

Robots zullen in de toekomst het journalistieke werk voor een deel gaan overnemen. Dat wordt door deze of gene wel eens beweerd. Maar is dat wel zo? Gaan robots inderdaad de banen van journalisten inpikken? De kans is klein, meent Amanda Verdonk.

Verdonk heeft op de website van Nieuwe Journalistiek een dossier bijgehouden over de ontwikkelingen in het automatiseren van de journalistiek. Ze reisde onder meer naar Amerika om een kijkje te nemen bij bedrijven die ooit zijn opgericht om de productie van nieuws te automatiseren.

Wat blijkt? Die bedrijven zien helemaal geen brood in de journalistiek. Hun voorspellingen over robots die Pulitzerprijzen zullen winnen doen ze om in de publiciteit te komen. Er zitten namelijk veel te veel haken en ogen aan het vervangen van journalisten door robots.

Lees op Nieuwe Journalistiek: Robots azen helemaal niet op de banen van journalisten.