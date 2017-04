Podcast: Bestaan filterbubbels echt?

In deze 50e aflevering van Onder Mediadoctoren verwonderen de Mediadoctoren zich over filterbubbels: de informatieluchtbel die ervoor zou zorgen dat we intellectueel geïsoleerd raken en niet meer in aanraking komen met andersdenkenden. Te gast is Sanne Kruikemeier, universitair docent Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

We bespreken of filterbubbels daadwerkelijk bestaan, hoe zij zich al dan niet uiten en welk effect zij hebben op ons denken. Daarnaast bespreken we nepnieuws en de rol van digitale media in het nieuwsdieet van burgers.

In het item geven redacteuren Narin Esmaeel en Pim Prins een cursus algoritmes voor dummies.

Het interview is met Sjirk Kuiper, hoofdredacteur van de christelijke krant Het Nederlands Dagblad. Redacteuren Thom Aalmoes en Sebastiaan van de Poll vroegen hem of kranten die vanuit een sterke overtuiging over het nieuws berichten niet ook een filterbubbel creëren.

Links bij deze uitzending:

Studie Bos, Kruikemeijer & De Vreese naar selectieve blootstelling aan nieuws in NL;

Studie UvA weinig empirisch bewijs voor filterbubbels;

Studie gepersonaliseerd nieuws in de VS.

