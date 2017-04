Sjors Fröhlich (BNR): “Radio is impactvoller dan tv, en podcasts zijn impactvoller dan radio”

op door Gonnie Spijkstra

In de jacht naar pageviews verliezen veel uitgevers hun unieke signatuur, betoogt freelance contentstrateeg Gonnie Spijkstra: ‘Fuck bereik, ga voor impact’. In deze serie vraagt ze journalisten naar hun missie en de keuzes die ze maken als het gaat om verhalen, vorm en distributie. In deze aflevering: Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van BNR dat volop investeert in podcasts.

Sinds oktober maakt BNR eigen podcasts en in maart gaat hun Expertnetwerk van start, waarbij BNR podcasts van deskundigen cureert, faciliteert en distribueert.

Wat voegen de podcasts toe aan de reguliere radioprogramma’s?

‘BNR wil altijd en overal bereikbaar zijn voor luisteraars. Ik zou graag zien dat we straks uit twee takken bestaan: aan de ene kant liveradio, waarbij we snel duiding geven op het nieuws, en aan de andere kant bijvoorbeeld een show over juridische zaken dat je kunt beluisteren als het jou uitkomt. Die combinatie is volgens mij essentieel voor het voortbestaan van BNR.’

Het FD werkt bijvoorbeeld digital only, is dat bij BNR ook zo? Of toch eerder radio first?

‘De strategie is zeker radio first. Het radiostation is het hart. Maar net als het FD, dat nadenkt over onafhankelijk worden van de papieren krant, is voor ons het voortbestaan zonder FM-frequentie de stip op de horizon. Vorig jaar kwam dat erg dichtbij toen onduidelijk was of we nog wel een FM-frequentie zouden krijgen. Dat kunnen we overleven, maar het zou wel een flinke tik betekenen. We hebben gewoon ook nog het bereik van radio nodig om de podcasts in de etalage te zetten. We digitaliseren enorm, we organiseren events, onze redacteuren maken ook video’s – die worden op social veel beter verspreid dan bijvoorbeeld audio-quotes, maar audio zal altijd het hart blijven.’

Het is relatief eenvoudig om een podcast te maken en daardoor zijn er ontzettend veel. Hoe maken jullie scherpe keuzes over welke podcasts jullie maken en welke jullie selecteren voor het Expertnetwerk?

‘We hebben een zin die we niet op zender gebruiken, maar die intern leidend is voor alles wat we doen: “BNR is aanjager van de vooruitgang”. We willen ondernemend Nederland helpen bij het nemen van beslissingen en dat doen we op een aantal specifieke domeinen, zoals ondernemen, innovatie, mobiliteit en internationale politiek. De Expertpodcast die wij selecteren, hebben een BNR-kwaliteitskeurmerk: ze voldoen aan technische en inhoudelijke kwaliteitseisen en zijn onafhankelijk.’

Waar zit voor jou het zwaartepunt: distributie via iTunes, Spotify en Soundcloud of luisteraars naar het eigen platform krijgen?

‘Distributie is ongelooflijk belangrijk, maar ik heb luisteraars liever in onze eigen omgeving. Dat is commercieel interessanter en het is duidelijker dat BNR de afzender is. Uiteindelijk willen we de destination zijn voor de zakelijke podcast. Als je iets wilt weten over leiderschap of innovatie, dan vind je sowieso iets op BNR.nl.’

Als je ’s ochtends je computer opstart, naar wat voor cijfers kijk je om te kijken of het goed gaat?

‘Het liefst zou ik de luistercijfers van gisteren willen zien. Maar bij de radio hebben we alleen de beschikking over genormaliseerde cijfers van de afgelopen twee maanden, die gebaseerd zijn op wat luisteraars bijhouden in dagboeken. We hebben wél goede metrics over wat er gebeurt in de app. We kunnen precies zien wanneer mensen inschakelen en zelfs wanneer mensen de livestream harder of zachter zetten. Dat is erg gaaf, want dan kun je dus precies zien welke items luisteraars kunnen waarderen, en welke niet. Zo weten we precies dat mensen bij ons inschakelen voor de blokken over economie. Items over sport vinden mensen minder interessant. Het mooie is dat we gedrag meten en niet meer afhankelijk zijn van sociaal gewenste antwoorden op enquêtes. En in plaats van twee maanden, wordt er nu per dag gerapporteerd en gaan we toe naar realtime cijfers.’

De volgende vraag is dan natuurlijk: ga je het realtime dashboard ook in de studio hangen?

‘Dat is wel mijn droom, maar daar moet ik natuurlijk mee oppassen. Ik vind het al gaaf als we met de ochtendploeg om 10 uur al kunnen kijken naar het rapport van die ochtend. De cijfers geven echt richting: we kunnen veel beter de selectie maken van welke items we herhalen. De digitalisering bij het Nationaal Luisteronderzoek gaat me dan ook veel te langzaam. Ik begrijp dat er haken en ogen zijn, maar er spelen ook teveel belangen mee. Veel partijen zijn bang dat realtime-cijfers zullen tegenvallen.’

Als er achtduizend mensen luisteren naar een programma over politiek en vierduizend naar een programma over tech en innovatie, dan kun concluderen dat je moet stoppen met het techprogramma. Maar misschien is dat laatste programma wel onmisbaar voor de luisteraar en dat haal je niet uit deze cijfers. Hoe evalueer je dat?

‘Nu komen we precies op de toegevoegde waarde van podcasts. De podcasts gaan dieper in op de domeinen. In de podcast De Technoloog praten ze rustig een uur over Google. Op de radio zouden luisteraars na een tijdje wel afhaken, maar de echte geïnteresseerde vindt het heerlijk om een uur naar Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg te luisteren. De luistercijfers van podcasts liggen een stuk lager en het duurt ook langer voordat het bereik zich opbouwt, maar die luisteraars hebben wel heel bewust gekozen om naar dat onderwerp te luisteren. Dat zijn waardevollere luisteraars dan degenen die toevallig de radio aan hebben staan tijdens het autorijden.’

Wat is het verschil in impact tussen radioprogramma’s en podcasts?

‘Ik zie dit verschil in het rijtje tv, radio, podcasts. Bij tv zit je met z’n vieren op de bank te kijken, bij radio zit Bas van Werven bij wijze van spreken naast je in de auto als je ‘s ochtends naar je werk rijdt, en een podcast is nog meer één-op-één. Een podcast begint niet met een tune, maar met Petra Grijzen die je welkom heet. Een podcast is intiemer en persoonlijker. Bij een podcast gaat het ook echt om de persoonlijkheid: mensen luisteren nog meer voor de persoon die presenteert. Radio is impactvoller dan tv, en een podcast is weer impactvoller dan radio.’

Na muziek waren de kranten aan de beurt, en nu ziet televisie het kijkgedrag digitaliseren. Hoe zie je de toekomst van radio?

‘De auto zal voor ons nog belangrijker worden. We moeten mensen tijdens de spits voorzien van het urgente nieuws, of ze de mogelijkheid geven te kiezen voor een podcast. Er luisteren per week nog miljoenen mensen naar Edwin Evers, terwijl je de nummers die hij draait ook op Spotify kunt horen. Het is ook wel eens fijn om niet zelf alles on demand te moeten kiezen en juist weer verrast te worden. Er zal een behoefte blijven aan een trusted party als BNR om het nieuws voor jou te selecteren. En vanwege die combinatie van live radio en on demand ben ik absoluut niet pessimistisch over de toekomst van radio.’