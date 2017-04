Klaver leidt in (bijna) alle media

Jesse Klaver doet het opvallend goed in de media. Hij krijgt niet alleen meer aandacht dan zijn linkse opponenten, de aandacht is ook positiever. Bovendien doet de GroenLinks-lijsttrekker het een stuk beter op Twitter en Facebook.

Het was de week van Klaver. Na het debat in Carré werd de leider van GroenLinks uitgeroepen als winnaar van het debat. Hoewel de peiling niet als wetenschappelijk betrouwbaar kon worden gekwalificeerd, was de toon gezet in de media. De climax kwam op vrijdagavond toen Frits Wester in Pauw en Jinek het debat tussen Roemer en Asscher bij EenVandaag typeerde als “een achterhoedegevecht. Jesse Klaver was er namelijk niet bij, de nieuwe leider op links.”

Dit blijkt uit onderzoek van Mediapolitiek.nl in samenwerking met Buzzcapture en Media Distillery. Klaver wordt vaker genoemd in de media dan zijn opponenten op links, zoals te zien in figuur 1. Waar in de eerste dagen het nieuws vooral werd beheerst door de PvdA gaat het in de tweede helft van de week vooral over GroenLinks.

De aandacht voor de PvdA gaat bovendien vooral gepaard met kritiek op Asscher; kritiek die zelfs afkomstig is uit eigen gelederen “Job Cohen: Asscher zwak in Carré-debat” (AD/Rotterdams dagblad, 10 maart 2017). Hiermee lijkt het doodsvonnis getekend voor de PvdA, en de media richten zich dan ook de nieuwe leider op links “Wat Asscher niet lukt, kan Klaver wel” kopt het Parool op 9 maart in de aanloop naar de laatste ‘meet-up’ van Klaver. De SP krijgt de hele week aandacht en hoewel er lof is voor het optreden van Roemer in het Carré-debat, valt hij weg in het mediageweld rond Asscher en Klaver.

Twitter

Vanaf maandagnacht tot en met vrijdagnacht telden we 18.475 tweets waarin GroenLinks of Klaver een mention kreeg. Meer dan het aantal van de SP (8.922) en de PvdA (8.076) samen. Deze tweets zijn bij GroenLinks afkomstig van 2.575 verschilende twitteraars, bij de PvdA van 1.421 en bij de SP van 935 twitteraars.

Over tijd zien we ook dat GroenLinks aan kop gaat op Twitter. Alleen op 7 maart krijg de PvdA veel meer aandacht dan GroenLinks en de SP wanneer Asscher aanschuift bij De Wereld Draait Door. Een dergelijke piek is een dag eerder te zien wanneer Klaver te gast is bij Van Nieuwkerk. Op woensdag zien we een nieuwe piek op twitter voor Klaver wanneer hij aanschuift bij Nieuwsuur. De dag erna is Roemer bij Nieuwsuur te gast en zien we daar ook een piek. Op dat moment houdt Klaver zijn meetup in Amsterdam, wat ook veel aandacht op Twitter krijgt. De dag erna krijgt Klaver ook de meeste mentions op Twitter. Alleen tijdens het EenVandaag debat worden Roemer en Asscher ook veel gementiond maar in de uren erna worden zij wederom ingehaald door Klaver.

Facebook

Het favoriete medium van GroenLinks lijkt toch wel Facebook te zijn. Daar is de dominantie ten opzichte van de andere twee partijen op links nog duidelijker te zien. Hoewel de SP bijna twee keer zoveel posts plaatste de afgelopen dagen, is het vooral GroenLinks dat succesvol is. De partij krijgt gemiddeld ruim twee keer zoveel likes als de SP en maar liefst 6 maal zoveel comments. Ook worden de berichten van GL gemiddeld vaker gedeeld.

Met de Facebookcampagne weet de partij uiteindelijk meer mensen te bereiken dan de SP en de PvdA bij elkaar. In totaal zijn er ruim 28 duizend unieke personen die of een post van GL hebben geliked of een comment hebben achtergelaten op de FB pagina. De SP wist bijna 14 duizend mensen te bereiken, de PvdA bijna 11 duizend.

Sociale media als voorspeller?

De verschuiving in aandacht is vooral te zien in de social media, maar ook de regionale dagbladen en de online nieuwssites kennen een sterkere focus op Klaver als leider op links dan de Televisie en landelijke dagbladen. Daar spreekt men zelfs op vrijdag nog meer over de PvdA dan over GroenLinks: een achterhoede gevecht van de mainstream media?