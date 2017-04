Lees jij net als wij journalistiek gratis? Dan hebben we je nodig

Vind jij journalistiek belangrijk (democratie enzo), maar omzeil je de paywall van NRC met de privé-modus van je browser, lees je de beste stukken van De Correspondent gratis op Facebook of Twitter, en hop je van het ene naar het andere gratis proefabonnement? Wij ook! Maar nu we dagelijks geconfronteerd worden (hallo Trump) met de waarde van journalistiek gaan we het anders doen. Doe daarom nu mee met het crowdacting-initiatief #SteunJournalistiek.

Stel je een prachtige kathedraal voor die dagelijks bezocht wordt door honderden mensen. De organisatie vraagt een vrijwillige bijdrage aan bezoekers. Je kunt natuurlijk een half uur rondlopen en vertrekken zonder te betalen. Maar als iedereen dat doet, zal de kathedraal binnen de kortste keren de deuren moeten sluiten, en zal niemand meer kunnen genieten van de architectuur en kunst. Echter, als iedereen een kleine bijdrage doet, blijft de kathedraal open voor iedereen.

Die kathedraal is de journalistiek.

Collectief probleem

De journalistiek kampt met een collectief actieprobleem, “een situatie waarbij het belang van de groep is om samen te werken, maar waar coördinatie een uitdaging blijkt”, zoals de stichting CollAction schrijft.

Het collectieve probleem is simpel: de journalistiek staat onder zware druk, en daarmee de democratie. Democratie werkt alleen met goede journalistiek die de macht controleert, het volk informeert, en fake news ontmaskert. In de Verenigde Staten wordt die controle van de macht dagelijks bemoeilijkt doordat president Trump de pers als “vijand van het volk” heeft uitgeroepen en zelfs kritische media als CNN, BBC en The Guardian de toegang weigerde tot een briefing.

Maar hoe zorg je ervoor dat mensen handelen naar het algemeen belang, en de journalistiek redden? Door crowdacting in te zetten. Waar mensen bij crowdfunding geld geven, committeer je bij crowdacting aan een actie, zoals overstappen naar een groene bank, minder vlees eten, of één keer per week het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto.

Bij crowdacting komen individuen in actie, omdat ze weten dat honderd, duizend of tien duizend anderen dat ook doen. En je samen dus echt verschil maakt. Dat kunnen we dus ook met de journalistiek doen.

Alles gratis

Zelf bezoeken wij al jaren kathedralen, overal en nergens. Maar we betalen niet. Want The Guardian is gratis, we omzeilen de paywall van NRC, lezen de beste stukken van De Correspondent via social media en pakken hier en daar een gratis proefabonnement mee. (En worden we gestalkt door een student in een call centre voor een abonnement, dan hebben we een smoes.)

Maar zoals de kathedraal de energierekening en het onderhoud moet betalen, moeten The Guardian, NRC, De Correspondent, en al die aanbieders van proefabonnementen hun journalisten betalen. En dat is moeilijk: advertentie-inkomsten lopen terug terwijl het gebruik van adblockers steeg met dertig procent.

Dus komen media terug bij de good-old-abonnee (bij een krant als NRC komt maar liefst tachtig procent van de omzet van abonnees). The Guardian experimenteert de laatste maanden met een uitgebreide campagne om lezers te motiveren member te worden, door onder ieder stuk oproepen te plaatsen als “since you’re here we have a small favour to ask”. The New York Times denkt niet eens meer aan clicks of advertenties en heeft alleen als doel zulke goede journalistiek te maken, dat het publiek gaat betalen.

#SteunJournalistiek

Daarom roepen wij op samen de kathedraal open te houden met de actie #SteunJournalistiek. Om te zorgen dat we echt impact hebben, doen we dat met minstens honderd man tegelijk. Als honderd mensen toezeggen mee te doen, dan gaan we ook allemaal over tot actie. Zodoende moedigen we elkaar aan en maken samen een verschil. Met een paar honderd steunbetuigers zetten we journalisten aan het werk die diepgravend onderzoek kunnen doen.

Schrijf je hier in om mee te doen aan het project. (Je zit overigens nergens aan vast — en uit een eerdere actie stapten zo’n tweehonderd mensen over naar een groene bank.)

Nu bestaat de kans dat jij al wel betaalt voor journalistiek (dank voor het onderhoud van de kathedraal!). Wij helpen vanaf nu ook mee. Help jij dan mee door deze boodschap te verspreiden en direct drie anderen op de hoogte te stellen van dit project?

Uiteraard kies jij zelf welk journalistiek product jouw steun verdient. Internationaal (The New York Times, The Guardian, The Washington Post), nationaal (kranten, week- en maandbladen), online (Blendle, Correspondent), regionaal (Algemeen Dagblad, lokale kranten), als we samen de kathedraal maar open houden.