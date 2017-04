Podcast: Het heelal en sterrenkunde in de media

Het heelal fascineert bijna iedereen, omdat het zo awesome is! Maar hoe komt het eigenlijk dat we de ruimte zo ontzettend cool vinden? In deze 52e aflevering van Onder Mediadoctoren verwonderen wij ons over het verhaal van het heelal, hoe breng je dat over wanneer het heelal zo groot, abstract en complex is? Te gast is Marieke Baan, hoofd communicatie van de Nederlandse universitaire sterrenkunde-instituten en naamgever van planetoïde 12631.

We bespreken de verslaggeving van de sterrenkunde waarbij wetenschapsjournalisten optreden als een vertaler naar het grotere publiek. Dit zien we alleen bij specifieke wetenschapsgebieden: de kennis lijkt zo specifiek en moeilijk dat de vertaling nodig is. Ook bespreken we de manier waarop sci-fi en de realiteit elkaar beïnvloeden.Tot slot gaan we ook in op het politieke belang van het heelal. De sterrenkunde lijkt ideaal voor internationale samenwerking, omdat iedereen hetzelfde doel nastreeft in het heelal.

Het heelal is super gaaf, zolang alle planeten maar ‘Normaal. Doen.’ Redacteuren Pim Prins en Thom Aalmoes brachten deze boodschap over in het item. Zo houden we onze planeet de beste planeet van allemaal [snel kijken].

Redacteuren Iris Verhulsdonk en Folkert Coehoorn interviewden Govert Schilling over zijn werk als sterrenkunde-journalist [snel kijken].

Beluister de uitzending:



Bekijk deze uitzending:



Voor meer podcasts over de media ga je naar de website van Onder Mediadoctoren.