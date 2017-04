Symposium: De rol van de journalistieke beroepsidentiteit

De journalist van nu bevindt zich in een dynamisch medialandschap. Er is sprake van een nieuwe media-explosie, redacties krimpen en het aantal freelancers neemt toe, de grenzen tussen journalistieke inhoud en branded content vervagen, nieuwe journalistieke ondernemingen springen als paddenstoelen uit de grond, de rol van het publiek wordt groter en minder traditionele vormen van journalistiek zijn in opkomst.

De vraag is welke gevolgen al deze veranderingen hebben voor de professionele identiteit van journalisten – wat betekent het precies om ‘journalist’ te zijn? Waar de beroepsidentiteit in het verleden sterk verbonden was aan de redactie of het medium waarvoor je werkte, zijn tegenwoordig de meeste journalisten actief als freelancers of deeltijders. Bijna de helft van deze groep combineert hun journalistieke werk met ander, niet-journalistiek werk (zoals persvoorlichter, tekstschrijver of communicatiemedewerker). Steeds meer journalistieke media bedienen specifieke doelgroepen en dienen daarmee specifieke belangen. Wat betekent dit voor de beroepsidentiteit? Is die gebonden aan een specifieke invulling van het ambacht, of voel je je nog steeds journalist als je ander soort werk doet?

Tal van onderzoekers stellen dat de klassieke professionele identiteit van de journalist verschuift, verzwakt of zelfs verdwijnt als gevolg van de veranderingen in het journalistieke werk en het medialandschap. Is dat wel zo? Tijdens het symposium worden vijf recente onderzoeken over dit thema gepresenteerd en bediscussiëren we de rol van de journalistieke beroepsidentiteit.

Met: Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies, UvA), Freek Staps (ex-NRC, nu Dept Agency), Ansgard Heinrich (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen) en anderen.

Presentatie: Tim Wagemakers

Vrijdag 24 maart 2017, 13:00-14:30 uur

Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16

1012 CP Amsterdam