Annechien Steenhuizen in gesprek over de positie van vrouwen in de journalistiek

op door Vrouw & Media

De stichting Vrouw & Media bestaat 35 jaar. Vanwege dit jubileum vinden op zaterdag 22 april een talkshow en vier masterclasses plaats.

Al 35 jaar zet de stichting Vrouw & Media zich in voor een gelijke positie van vrouwen in de journalistiek. Niet door acties te voeren, maar door vrouwen een uitgebreid netwerk te bieden via lezingen, netwerkbijeenkomsten en een mentorenprogramma. Waarom zo’n netwerkclub voor vrouwen nog nodig is, lees je in het essay “Aan vrouwen geen gebrek, maar…” dat deze maand in Villamedia Magazine is gepubliceerd.

Het 35-jarig jubileum wordt op zaterdag 22 april a.s. uitgebreid gevierd met een talkshow in VondelCS en vier unieke masterclasses rondom de thema’s freelancen (FLA), diversiteit (WomenINC), online storytelling (NOS) en leidinggeven in de media (227 Media en de Volkskrant).

Talkshow in VondelCS

Op zaterdagavond 22 april presenteert NOS Achtuurjournaal anchor Annechien Steenhuizen de Vrouw & Media Talkshow in VondelCS. Zij gaat met bekende mediavrouwen en -mannen in gesprek over de positie van journalistieke vrouwen, 35 jaar geleden en anno 2017. Een avond met kritische reflectie, maar ook voldoende relativering en zelfspot. De avond wordt uiteraard afgesloten met een feestelijke borrel. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom, en een kaartje koop je hier. De volgende gasten schuiven aan bij Annechien Steenhuizen:

Mark Deuze is hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en hij doet onderzoek naar de rol van vrouwen in de media. De Nederlandse samenleving wordt op veel andere vlakken steeds diverser en gelijker, alleen de journalistiek loopt achter, meent Deuze.



Martha Riemsma is hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia en daarmee is ze een van de weinige vrouwelijke hoofdredacteuren van nieuwsmedia in Nederland. Waarom is het gezelschap van hoofdredacteuren nog steeds zo’n mannenbolwerk?



Sarah Sluimer is journalist. Haar stukken, met name die op de website van de Correspondent, gaan over feminisme en de rol van vrouwen in de huidige maatschappij. Geregeld is #ophef haar deel op Twitter. “Drink jij augurkensap als je schrijft?” vroeg een man haar. Haar antwoord: “Ja, Rob. Dat en het angstzweet van mannen zoals jij.”



Kim Koppenol is manager Corporate Communicatie en Merkstrategie bij RTL Nederland. In 2017 gaat RTL grote stappen zetten op het gebied van diversiteit. Op het jubileum van Vrouw & Media zal ze bekend maken hoe RTL een diverser mediabedrijf zal worden.

Masterclasses in Amsterdam en Hilversum

Naast de talkshow biedt Vrouw & Media speciaal voor het 35-jarig jubileum vier verschillende masterclasses aan rondom de thema’s freelancen, diversiteit, leidinggeven en innovatie, die je voor een feestelijk tarief kunt bijwonen. Na afloop van je masterclass is er genoeg tijd om af te reizen naar VondelCS voor de talkshow en borrel.



Masterclass Leer van onze fouten

In samenwerking met de FreeLancers Associatie (FLA)

In welke valkuilen kun je als beginnend freelance journalist beter niet trappen? En hoe moet het dan wél? Schrijvende freelancers Katja Keuchenius en Petra Wolthuis kennen het klappen van de zweep inmiddels en putten uit hun eigen ervaringen.

22 april, 13.30 – 16.30 uur / meer info



Masterclass Online storytelling

In samenwerking met de NOS

Hoe kan je een verhaal zo brengen dat het viral gaat en hoe pakt de NOS dit aan? Onder leiding van Nienke de Looff (NOS Sport) en Arlene Gelderblom (NOS op 3) gaan we zelf aan de slag met het bedenken van een eigen multimediale productie.

22 april, 13.30-15.30 uur / meer info

Masterclass Beperkt Zicht – de rol van mediamakers in beeldvorming

In samenwerking met WOMEN Inc.

Wil jij als maker meer diversiteit in de media, maar weet je niet waar te beginnen? Of ben jij de roeper in de woestijn die veel weerstand tegenkomt? Ontdek hoe jij een inclusieve maker kunt zijn onder leiding van Elze Ghijsen en Berna Toprak.

22 april 15:30 – 17:15 uur / meer info

Masterclass Leidinggeven in de media

In samenwerking met 227 Media en de Volkskrant

Tijdens deze masterclass laat Stef Löhr (227 Media, Executive Search en Recruitment in de Media) zien op welke manier je grip kan grijpen op het verloop van je eigen carrière door de juiste keuzes te maken op het juiste moment. Corine de Vries heeft als correspondent, chef en adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant een lange journalistieke én leidinggevende loopbaan op haar naam staan. Zij zal tijdens deze masterclass uit de doeken doen hoe zij binnen de Volkskrant is doorgegroeid naar een plek in de hoofdredactie.

22 april 13.30-15.30 uur / meer info