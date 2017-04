Conferentie Verhalende Journalistiek 2017: Amplify your Story

Op 18 en 19 mei vindt de Conferentie Verhalende Journalistiek plaats in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Een reeks aan toonaangevende journalisten uit Amerika en Europa zal acte de présence geven.

Curator van de conferentie is Jacqui Banaszynski, Pulitzerwinnend (en nog veel meer-winnend) journalist, die onder meer (en niet per se aan elkaar gerelateerd) schreef over aids, schoonheidswedstrijden, de Olympische Spelen en corruptie. Ze begeleidde journalisten op de redactie van The Seattle Times bij het maken van prijswinnende verhalen. Tegenwoordig is ze ook verbonden aan het Poynter Instituut en de Universiteit van Missouri.

Jacqui koos als thema ‘Amplify your Story’. Verhalende journalistiek is geen product maar een proces. Wat kun je bereiken door samen te werken op de redactie – met je chef, een fotograaf, een vormgever, een webbouwer, of de marketingafdeling?

Jacqui nodigde vijf Amerikaanse journalisten uit. Onder hen zijn bijvoorbeeld Lulu Miller, de maker van podcast Invisibilia, en Tom en Kelley French, die samen een boek schreven over hun veel te vroeg geboren dochtertje Juniper. Ook nodigden we weer een heleboel Europese sprekers uit, waaronder uit Nederland de makers van de tv-serie Schuldig.

Wil je graag aan het werk met een van onze topsprekers? Alle buitenlandse sprekers geven op 18 mei een masterclass. Je kunt die dag ook advies krijgen bij je eigen project van onze Nederlandse verhalencoaches. Die avond vertonen we hun werk, en dat van de Europese sprekers, tijdens de Show & tell-avond.

Het complete programma vind je op de website van de Stichting Verhalende Journalistiek. Daar kan je ook een ticket bestellen.