Congres: De Grote Expertisedag Nieuwe Media 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 vindt de zevende editie van de Grote Expertisedag Nieuwe Media van het Expertisecentrum Journalistiek plaats. Met als speciale thema’s: waarheid en vertrouwen in de journalistiek (onder meer: Virtual Reality – 360 video – Factchecking – User Generated Content).

Medialessen van (inter)nationale pioniers uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Australië en Nederland voor het digitale nu: innovatieve denkers en doeners presenteren hun nieuwste inzichten op het gebied van zoeken, vertellen en verspreiden van (online) nieuws.

De dag staat onder voorzitterschap van Bas Mesters, directeur van het Expertisecentrum Journalistiek, en Mark Deuze, hoogleraar Journalistiek aan de UvA. Zoals elk jaar brengt de expertisedag veel concrete tips voor journalisten die zich snel willen laten bijpraten: hoe de digitalisering aanwenden om beter nieuws te vinden, te checken en te verspreiden?

Sprekers:

Chris Hamby, BuzzFeed News.

Hamby zal, behalve over zijn eigen digitale onderzoeksmethodieken, vertellen over de wijze waarop Buzzfeed zich teweerstelt tegen de directe Twitter-aanvallen door Trump. Ook de vraag hoe onderzoeksjournalistiek te plegen in een post factual omgeving komt aan bod. Hoe heeft de komst van Trump het werk van Amerikaanse onderzoeksjournalisten veranderd? Wat kunnen Nederlandse journalisten er van leren, nu sommige politici ook hier steeds vaker openlijk de pers aanvallen en zich steeds creatiever met de waarheid tonen. Hoe kunnen journalisten onder vuur onafhankelijk en feitelijk blijven berichten en het vertrouwen herstellen?

Jennifer Brandel, Hearken.

Brandel is grondlegger van het zogenoemde ‘public-powered journalism’, en oprichter van het revolutionaire journalistieke platform Hearken. Ze raakte er tijdens haar journalistieke loopbaan bij onder andere The New York Times en VICE van overtuigd dat het publiek kan bijdragen aan betere stukken. Ze zal daarom concrete tips geven om de lezer te betrekken bij onderwerpen en artikelen en vertellen waarom dit bijdraagt aan vertrouwen in de journalistiek.

Andrew Golis, Vox.

Golis zal, naast over het geheim achter het succes van Vox, vertellen over nieuwe manieren om journalistiek werk online bij het juiste publiek te krijgen. Welke kanalen gebruik je voor welke stukken? Waar vind je nieuwe doelgroepen? En hoe trek je de aandacht en houd je die vast? Andrew spreekt uit ervaring en geeft praktische tips.

Thomas Seymat, euronews.

Seymat zal alles vertellen over No Comment (een platform van euronews waarop nieuws zonder commentaar en alleen in 360° video’s wordt gebracht) én demonstreren hoe VR en 360° video’s nieuwe deuren openen voor de journalistiek. Ook geeft hij tips hoe je binnen een traditioneel mediabedrijf een platform voor VR en 360° video’s van de grond krijgt.

Stijn Postema, University of Edinburg-Napier.

Postema onderzoekt de mogelijkheden van drones voor de journalistiek. Hoe kunnen journalisten drones gebruiken, hoe verhoud je je tot de privacy van het onderzoeksobject en hoe voorkom dat je voor de rechter wordt gesleept? Drones helpen journalisten in het digitale tijdperk meer te halen uit verslaggeving en onderzoeksjournalistiek op straat. Stijn leert je er al vertellend en demonstrerend alles over op de Grote Expertisedag Nieuwe Media.

Peter Burger, Universiteit Leiden.

Burger is coördinator van Nieuwscheckers, een factcheckproject van studenten journalistiek uit Leiden. Hij zal vertellen over nepnieuws op het internet en ingaan op de manieren van factchecking door media tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Wat werkte wel en wat werkte niet? En hoe kunnen media factchecking in de toekomst optimaal uitvoeren?

Thomas Boeschoten, Data School Utrecht en Algemeen Dagblad.

Thomas zal dieper ingaan op het fenomeen nepnieuws op sociale media. Hoe kunnen traditionele media zich tegen nepnieuws wapenen en hoe boksen zij op tegen de vele sites die nepnieuws verspreiden? Hoe zorgen traditionele media dat ze hun rol als waakhond behouden in een tijd dat feiten worden afgedaan als meningen, óók door politici?



Richard Rogers, Universiteit van Amsterdam.

Rogers deed diepgravend onderzoek naar de manieren waarop Rusland desinformatie en nepnieuws verspreid. Waarom is uitgerekend Rusland een grootaanbieder van nepnieuws, en hoe heeft de komst van internet bijgedragen aan de verspreiding van deze desinformatie? Richard zal daar aan de hand van voorbeelden alles over vertellen.

Datum en tijd

Vrijdag 23 juni 2017 van 09.00 – 17.00 uur

Locatie

Universiteit van Amsterdam, James Watt straat 78, Amsterdam (zaal JWS 2). De locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand vanaf het Amstel Station.

Kosten

Vroegboekkorting t/m 15 mei: 135 euro (incl. BTW en lunch).

Daarna 165 euro (incl. BTW en lunch).

Ticket voor studenten (op vertoon van een geldige collegekaart): 25 euro.

Meer en informatie en aanmelden op de website van het Expertisecentrum Journalistiek.