Podcast: Het einde der tijden in de media

Niets lijkt zo vaak voorspeld als het einde van de wereld. De Apocalyps spreekt tot de verbeelding en biedt vaak inspiratie voor films en series. Daarnaast wordt dit narratief ook binnen de journalistiek genoemd, bijvoorbeeld wanneer het gaat over opwarming van de aarde. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over wat de Apocalyps zo aansprekend maakt.

Dit doen we samen met Laura Copier, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de uitwisseling tussen de bijbel en film. We bespreken welke morele boodschap er besloten ligt in de Apocalyps en welke overeenkomsten er zijn met de wijze van verslaggeving in de journalistiek.

De overstap op het jaar 2000 zou tot een catastrofaal einde leiden. Iris Verhulsdonk en Thom Aalmoes doken in de millenniumbug, waar we allemaal van in de ban waren [snel kijken].

Welke communicatie kunnen we verwachten wanneer er een grote uitbraak van een virus is? Narin Esmaeel en Sebastiaan van de Poll interviewden communicatie-adviseur Hella Smit en persvoorlichter Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [snel kijken].

Beluister deze uitzending:



Bekijk deze uitzending:



Links bij deze uitzending:

