Podcast: Uit de kast komen op televisie

Televisie biedt graag een helpende hand. Je kunt er terecht wanneer je man een slechte klusser is of wanneer je ruzie hebt met je familie. Televisie geeft ook scripts door over hoe je aan je familie en vrienden vertelt dat je lesbisch, homo, bi of transgender bent. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over uit-de-kast-kom-verhalen en de rol die televisie daarbij speelt.

Dit doen wij samen met Balázs Boross, antropoloog, die voor zijn promotieonderzoek met tien deelnemers van het tv-programma Uit de kast sprak. We bespreken wat de televisie ons leert over hoe je uit de kast moet komen en hoe deelnemers dit ervaren.

Uit de kast komen lijkt voorbehouden te zijn voor mensen die niet voldoen aan de hetero-norm. Pim Prins en Narin Esmaeel doken de geschiedenis in en maakten een item over het Psychopathia Sexualis van Richard von Krafft-Ebing [Snel kijken].

Botte Jellema, freelance journalist en presentator, maakte in 2010 een radiodocumentaire over uit-de-kast-kom verhalen en werd hierover geïnterviewd door Folkert Coehoorn en Thom Aalmoes [Snel kijken].

Bekijk deze uitzending:



