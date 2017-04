VACATURE: Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zoekt een directeur

In verband met het vertrek van de huidige directeur (uiterlijk per 1 september) is het Fonds BJP op zoek naar een opvolger voor 0.6-0.8 fte. Het kantoor van het Fonds BJP bestaat voorts uit een medewerker voor 0.4-0.6 fte.

Werkzaamheden

Geven van inhoudelijk advies aan (potentiële) subsidieaanvragers, controle van projectvoorstellen

Monitoring, begeleiding en financiële afwikkeling van de lopende projecten; het onderhouden van contact met de betrokken journalisten, (hoofd)redacties en uitgevers

Representeren van het fonds bij symposia, debatten en voorlichtingsbijeenkomsten

Initiëren van activiteiten om de (financiële) positie van het fonds verder te versterken, inclusief het werven van donateurs en fondsen

Opstellen van beleidsnotities, jaarverantwoording en overige rapportages ten behoeve van het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur

Organisatie van de jaarlijkse Brusseprijs voor het beste journalistieke boek

Functie-eisen

We zoeken iemand met een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare betrokkenheid bij de journalistiek, interesse voor nieuwe (multimediale) ontwikkelingen in de journalistiek en bekendheid met de uitgeversbranche voor journalistieke non-fictie. Tot aanbeveling strekken een netwerk in media en openbaar bestuur, alsmede ervaring met de werkzaamheden van een kleine non-profitorganisatie, zoals bureaumanagement, boekhoud- en begrotingssystematiek en jaarverantwoording. Aangezien de directeur het Fonds BJP in- en extern vertegenwoordigt, zijn uitstekende communicatieve vaardigheden een vereiste.

Aanstelling in overleg voor 0.6-0.8 fte. Het Fonds BJP volgt de cao uitgeversbedrijf (functiegroep dagbladjournalisten 8): honorering € 3.989 – € 5.584 bruto per maand bij volledig dienstverband.

Belangstelling? Stuur dan voor 15 mei cv met motivatiebrief naar fonds@fondsbjp.nl t.a.v. Roel Janssen (bestuursvoorzitter). Meer informatie kan worden ingewonnen bij het fonds (020-6386295, Joëlle Terburg of Mariëtte Wolf) of bij Paul Brill (06-53710169), bestuurslid.

Over het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Het Fonds BJP stelt zich ten doel tijdrovende en diepgravende journalistieke projecten mogelijk te maken. Deze projecten moeten resulteren in boeken, longreads, (foto)reportages of artikelen(series) voor Nederlandse kranten of tijdschriften – gedrukt en/of digitaal. Aanvragen worden beoordeeld door een bestuur bestaande uit zes professionals uit de journalistieke- en uitgeverswereld. Sinds 2006 reikt het Fonds BJP jaarlijks de Brusseprijs uit voor het beste journalistieke boek. In het kader van het project Nieuwe Journalistiek doet het fonds tevens intensief onderzoek naar nieuwe journalistieke initiatieven en ontwikkelingen. Het Fonds BJP ontvangt subsidie van het ministerie van OCW in het kader van de basisinfrastructuur voor cultuur (BIS) en is gehouden aan de Code of Cultural Governance.