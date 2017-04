Waarom bepaalt een vakbond welke journalisten zitting mogen nemen in de Raad voor de Journalistiek?

De NVJ heeft een zware stem in het benoemen van journalisten in de Raad voor de Journalistiek, het orgaan dat klachten over journalisten behandelt. Dat maakt de Raad voor de Journalistiek ongeloofwaardig, meent Theo Dersjant. Hij spreekt daarom van de Raad voor de NVJ-journalistiek.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt of een journalist zijn of haar werk naar behoren heeft gedaan. Let wel: de Raad richt zich daarbij op alle Nederlandse journalisten. Des te vreemder dat wie als journalist lid van die Raad wil worden, over een NVJ-lidmaatschapskaart moet beschikken. Niet-leden komen er nagenoeg niet in.

Daarmee ondergraaft de Raad voor de Journalistiek haar eigen geloofwaardigheid. Zelfregulering voor de hele bedrijfstak zou principieel niet alleen toegankelijk moeten zijn voor leden van een FNV-vakbond.

NVJ-stempel

Het staat er echt, in artikel 5.3 van de statuten van de Raad voor de Journalistiek:

“Van de leden die journalist zijn worden er ten minste zeven benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.”

Om in het volgende artikel toe te voegen:

“Van de leden die journalist zijn worden er ten minste drie benoemd op voordracht van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, in overleg met het bestuur van de beroepsgroep hoofdredacteuren van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.”

Met andere woorden: alle tien de journalistleden die zitting nemen in de Raad voor de Journalistiek, moeten het NVJ-stempel krijgen. Zeven draagt de NVJ voor. En die moeten, zo blijkt uit een recente oproep van de NVJ, ook lid zijn van de bond. Kortom: het orgaan dat voor zelfregulering in de sector moet zorgen, is de facto een NVJ-vehikel.

En waarom zou de NVJ dat eigenlijk willen? De NVJ vindt zichzelf, blijkens een tweet van algemeen secretaris Thomas Bruning, representatief. En financiert de raad. Voor dat geld moet de NVJ blijkbaar invloed terug.

@dolfrogmans @theders Nee, we hebben 8000 leden, waarvan 1600 > 30, dus behoorlijk representatief en nvj financiert mede de Raad, nvj lid blijft uitgangspunt — thomas bruning (@thomasbruning) 13 april 2017

Chinese toestanden

Het maakt de Raad al in oorsprong een curieuze club, waar de leden via verschillende loketten binnenkomen. De niet-journalisten worden door de Raad zelf aangezocht. Voorwaarde daarbij is dat ze vooral niet de verdenking op zich laden iets met journalistiek van doen te hebben. De journalist-leden komen direct (de zeven) en indirect (de drie) via het NVJ-loket. Zonder NVJ-stempel komen zij er niet in. De vakbond als gatekeeper van de zelfregulering. Of, zoals een student van me het uitdrukte: ‘Chinese toestanden’.

Als de Raad voor de Journalistiek zichzelf serieus in de sector wil ‘neerzetten’, zal het ook dit archaïsche benoemingssysteem op de schop moeten nemen. Want het geeft in deze tijd geen pas meer dat een vakbond bepaalt wie er meebeslist welke ethische gedragingen door de beugel kunnen. Dat de NVJ geld op tafel legt voor het functioneren van de Raad, is sympathiek, maar zou zonder verdere eis van tegenprestatie moeten blijven.

Buikpijn

Uit gesprekken met personen (niet-journalisten) rond de Raad begrijp ik overigens dat ook daar intern veel leden buikpijn hebben bij het gedateerde benoemingsbeleid. Maar ja, het staat nu eenmaal in de statuten en die verander je niet zomaar. Zeker niet als de NVJ zich tegen statutenwijziging verzet. Want wie betaalt, bepaalt.

Zolang de Raad dit overblijfsel uit vervlogen tijden nog tolereert, kan de Raad niet serieus genomen worden. Tenzij het vanaf heden alleen nog maar uitspraken doet over NVJ-leden. Dan is het ‘voor en door de NVJ-leden’. Ook goed (maar geen zelfregulering in de sector).

De journalistenbond organiseert ruwweg de helft van de Nederlandse journalisten. De andere helft dus niet. Is zelfregulering niet voor hen bedoeld? Waarom zou de NVJ eigenlijk vasthouden aan zo’n belegen systeem?

Raad voor de NVJ-journalistiek

Ik geloof zomaar dat het gemiddelde NVJ-lid echt geen wezenlijk andere ethische moraal heeft dan het gemiddelde niet-lid. Des te meer dringt zich de vraag op: waarom zou je dat dan exclusief voor vakbondsleden willen houden? Er is eigenlijk geen enkel zinnig argument voor te bedenken.

Als ik voor de Raad gedaagd zou worden, zou ik antwoorden: ‘Zorg eerst maar eens dat het geen NVJ-vehikel meer is. Maak een transparant benoemingsbeleid, waarbij de Raad altijd zelf kandidaten zoekt.’ Tot die tijd noem ik de Raad ‘de Raad voor de NVJ-journalistiek’ en is die club verre van ‘een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media’ (de eerste zin op de homepage van de Raad). Hoezo onafhankelijk?

Disclaimer. De auteur is een jaar geleden door een lid van de Raad voor de Journalistiek gepolst voor het lidmaatschap als ‘niet-journalist’. Dat voorstel is vervolgens door het bestuur van diezelfde Raad terzijde gelegd, omdat de kandidaat te veel journalist zou zijn. De auteur is geen lid (meer) van de NVJ.