Debat: Breek uit je mediabubbel

Op 15 mei organiseert OneWorld een mediacafé in Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de Buren, VVOJ en Fonds Pascal de Croos. Het onderwerp dat deze avond centraal staat, is de filter-/mediabubbel. We onderzoeken aan de hand van een panel met kopstukken uit de Nederlandse en Vlaamse media in hoeverre de media verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van onze mediabubbel.

Nooit tevoren hadden wij toegang tot zo veel informatie. Dagelijks versturen we een stortvloed aan tweets en voeden miljoenen websites onze nieuwsgierigheid. Met algoritmen maken sociale media een persoonlijk overzicht van ons nieuwsaanbod en krijgen we voortdurend hetzelfde nieuws aangeboden. We worden in feite ingekapseld in onze eigen gepersonaliseerde bubbel. Deze nieuwsbubbel zou de oorzaak zijn van de verdeeldheid en polarisatie in de samenleving.

In hoeverre zijn de media verantwoordelijk voor het in stand houden van deze bubbel? Hoe kunnen we zelf weer grip krijgen op onze informatievoorziening? En willen we überhaupt uit onze bubbel treden en andere perspectieven in ogenschouw nemen? In dit mediacafé onderzoeken we de rol van media in het opblazen van de bubbel. Aan de hand van een panel met kopstukken uit de media kijken we wat er gedaan kan worden om mensen buiten hun mediabubbel te laten kijken.

Hans Nijenhuis is journalist en schrijver. Hij is sinds mei 2016 hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en was meerdere jaren chef van nrc.next. Eerder was hij uitgever bij NRC Media en operationeel directeur van De Bezige Bij.

Judith Möller is postdoc onderzoeker Political Communication & Journalism (UvA), waar ze zich richt op de impact van sociale en gepersonaliseerde media op de democratie. Welke invloed hebben nepnieuws en filterbubbels op het functioneren van de democratie?

Eric Goens (TBC), Vlaams journalist en reportagemaker. Hij werkte o.a. voor De Morgen en VTM en maakte een reportageserie over de Brusselse wijk Molenbeek.

Arno Veenstra werkt als datawetenschapper voor Blendle. Blendle werkt onder andere aan een algoritme dat voorkeuren van gebruikers ontdekt en artikelen classificeert en aanbeveelt.

Mediacafé: Breek uit je mediabubbel!



15 mei 2017, 19.30 uur

Pakhuis de Zwijger te Amsterdam

