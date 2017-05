Emoties in journalistieke verhalen staan centraal op de Conferentie Verhalende Journalistiek 2017

De Stichting Verhalende Journalistiek organiseert op 19 mei weer haar jaarlijkse conferentie. Het thema is “Amplify your story – Adding emotions to journalism”. Curator is de Amerikaanse journaliste Jacqui Banaszynski. Banaszynski kreeg een Pulitzerprijs en -nominatie omdat ze een extra laag weet toe te voegen aan haar journalistieke verhalen: die van emoties. Haar sprekers laten zien hoe je verhalen maakt die resoneren bij het publiek.

Jacqui Banaszynski, die in 2011 ook de allereerste conferentie opende, schuwt in haar werk de emotie niet. Ze combineert hoofd en hart: journalistiek en verhalen. Die extra gelaagdheid levert projecten op die bijblijven – en die je als journalist trots maken op je vak.

Ze nodigde sprekers uit die haar inspireren. Dat zijn: Pulitzerprijswinnaars en -finalisten Diana Sugg, Kelley Benham French en Thomas French. En de gelauwerde makers Lulu Miller (podcast Invisibilia) en John Sutter (CNN online). Er zijn ook twee Nederlandstalige tracks tijdens de conferentie. Daarop spreken: Ester Gould, Sarah Sylbing en Chris Westendorp (tv-documentaire Schuldig), Irene van der Linde & Nicole Segers (Veer van Istanbul), Bernadette Kuipers (Impact Academy), Chris Baijema & Jacqueline Maris (podcast) en Evert van Dijk (Dagblad van het Noorden).

Driedelig programma

Het gehele programma bestaat dit jaar uit drie delen. Op donderdag 18 mei geven de Amerikaanse sprekers masterclasses van een halve dag. Ze nemen je mee in hun manier van werken en sturen je naar huis met een opdracht. Wie helemaal geïnspireerd raakt maar bij de uitvoering nog hobbels op de weg aantreft, kan tussen de middag een 10-minutengesprek aangaan met een van onze verhalencoaches voor tekst, geluid, video en online. Voor geschreven verhalen zijn dat Ageeth Heising (literair agent), Rik Kuiper (Verhalengarage). Voor podcasts is dat Jair Stein (eindredacteur Het leven, een gebruiksaanwijzing en Radio Doc). Voor online Hay Kranen (programmeur bij de Volkskrant) en voor tv Henk Bas (oud-eindredacteur NTR en tegenwoordig docent UvA Mediastudies).

Op donderdagavond vertonen sprekers hun werk tijdens de Show and Tell-avond. Curator Jacqui Banaszynski leest voor uit eigen werk, Lulu Miller laat een fragment horen van een Invisibilia-aflevering waar zij nog aan werkt en ook een aantal Nederlandse sprekers laten zien en horen uit eigen werk.

Een Pulitzerprijswinnend verhaal maak je niet alleen. De beste verhalen komen voort uit een samenwerking: tussen chef en maker; maker en beelddenker; maker en de marketingafdeling. Want verhalende journalistiek is niet een product maar een proces. Amplify Your Story gaat over hoe je journalistiek werk maakt dat voorbij de oppervlakte gaat en de kijker, lezer of luisteraar helpt om het vluchtige nieuws van alledag te duiden.

