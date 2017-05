“Facebook, Snapchat en andere sociale media kunnen het journalistieke werk zinvoller en democratischer maken”

Interview CNN online columnist John D. Sutter

Zijn publiek bepaalt het volgende avontuur van CNN online columnist John D. Sutter. Tijdens zijn onderzoek helpen lezers en kijkers hem met het vinden van informatie en als het verhaal er eenmaal is, draagt hij de fakkel aan hen over om ervoor te zorgen dat er ook iets gedaan wordt aan de situatie. Lange leve social media. Toch?

– Is voor media als CNN Facebook een concurrent of een bondgenoot?

“Ik zie Facebook, Snapchat en andere social media als een nuttige schakel tussen publiek en nieuwsorganisaties. Zij zijn momenteel een van de belangrijkste en interessante plaatsen om te experimenteren met verhalen vertellen. Dat komt grotendeels omdat ze uitgaan van tweerichtingsverkeer. Ze gebruiken geen megafoon om te schreeuwen naar het publiek maar creëren een dialoog. Als Facebook en de rest erin slagen om eigen verhalen te produceren (er zijn al pogingen geweest), kunnen ze concurrenten worden. Maar vooralsnog zie ik ze als krachtige tools voor nieuwe vormen van verhalen vertellen en een betere interactie met het publiek.”

– Je deed verslag vanaf de Marshall-eilanden via Snapchat. Welk verhaal leent zich voor Twitter of Snapchat?

“Ik kijk naar wat ik probeer over te brengen op mijn publiek en naar de kracht van ieder medium. Live video op Facebook is een geweldige scene-setter of scene-opener, Snapchat is goed voor een 24-uurs reisverslag, Twitter helpt verslaggevers (en presidenten) om breaking news te verspreiden. Instagram is van oudsher een plek voor prachtige foto’s. Wat bied je verhaal, en waar verwacht je dat het het meest zal resoneren? Ik heb de afgelopen jaren veel verslag gedaan over klimaatverandering en merk dat mensen op Snapchat veel betrokkener zijn bij dit onderwerp dan op andere netwerken – misschien omdat ze meestal jonger zijn. Ik heb een Earth Day chat gehad met CNN-publiek op Line, een netwerk dat populair is bij Engelstaligen in Azië. Ruim 200.000 mensen volgden dat gesprek; klimaat en luchtvervuiling vormen een groot probleem in Azië. Het is soms overweldigend als je aan alle mogelijkheden denkt. Dat heb ik zelf ook. Mijn advies daarom is: Kies voor ieder verhaal telkens een netwerk – slechts één – waarvan je denkt dat het goed past bij je project en experimenteer hoe je het verhaal vertelt. Leer van je successen en je mislukkingen. Al deze netwerken waarderen en belonen experimenten.”

– Wat is de toegevoegde waarde van Twitter, Instagram en Snapchat voor jou?

“Drie dingen: betere verhaalideeën, betere informatievergaring en een betere relatie met mijn publiek. Mijn Change the List-serie bij CNN is in opdracht van ons publiek tot stand gekomen; lezers stemden over de onderwerpen waar ik verslag van ging doen. Dat leidde tot verhalen die ik nooit zou hebben gevonden of overwogen. Mijn Two Degrees-serie over klimaatverandering heeft geleid tot een vaste stroom volgers, insiders, op sociale media. Lezers sturen me hun onderzoeken en ideeën en veel daarvan hebben geleid tot CNN-verhalen. Het helpt me ook om te begrijpen voor wie ik schrijf.”

– Je moet honderden of duizenden reacties binnen krijgen. Hoe filter je die?

“Ik gebruik vaak Google Forms als ik om feedback of input vraag. Dat helpt me om reacties in ieder geval te sorteren en om te markeren waar ik op terug wil komen. Google Forms is gratis en organiseert reacties vanzelf in een spreadsheet. Het is niet perfect en als er duizenden suggesties zijn, kan ik niet met allemaal aan de slag. Maar het is iets. Ik heb ook een mapje in mijn inbox met de beste verhaalideeën of vragen van lezers. En ik spaar interessante antwoorden op Snapchat op als afbeeldingen op mijn telefoon, zodat ik ze terug kan vinden. Dit klinkt als veel werk maar wat ik probeer is om alle feedback op een bepaald project op een medium op te slaan: e-mail, een Google-formulier, enz. Door het te trechteren wordt het beheersbaarder.”

– Wat is de rol van de journalist in deze digitale tijd? Zijn we nog steeds de brengers van nieuws of zijn we community builders geworden die met informatie groepen verbinden?

“Journalisten dienen het publieke belang. We zijn boodschappers; we moeten de regering in de gaten houden. En we moeten ook reageren op ons publiek. Die twee sluiten elkaar niet uit. Soms stuurt het publiek van CNN mij op pad voor een onderwerp waarin zij geïnteresseerd zijn. Ik beschouw dat als publieke interesse-journalistiek; ik investeer mijn tijd in het onderzoeken van iets dat belangrijk is voor mijn publiek. Soms werk ik aan een verhaal en gebruik ik digitale tools om mijn publiek geïnteresseerd te krijgen. Vaak ga ik een stap verder en vraag ons publiek om voor een push for change. Ik heb in dit werk keer op keer gezien dat journalisten emotioneel zware kwesties zoals LGBT-rechten, verkrachting en inkomensongelijkheid schuwen, omdat ze denken dat het niet verkoopt, maar dat blijkt dus niet het geval. We hebben een andere mindset nodig: het publiek is onze bondgenoot. Luisteren naar hen maakt ons werk zinvol en uiteindelijk ook democratischer. Dat is conceptueel niet nieuw, maar digitale hulpmiddelen maken het veel makkelijker om naar ons publiek te luisteren. En ze maken het veel gemakkelijker voor onze publiek om uit te tunen als we hun belangen níet dienen.”

Wie is John Sutter?

John D. Sutter is een bekroonde columnist en multimediaproducent voor CNN Digital. Zijn online verhaal en documentaire over moderne slavernij in Mauritanië, “Slavery’s Last Stronghold“, won de Livingston Award voor jonge journalisten en werd genomineerd voor een EMMY voor nieuwe benaderingen in documentaire. John is ook maker van CNN’s “Two Degrees” -reeks, waarin hij op onderzoek ging om lezersvragen over de klimaatcrisis te beantwoorden. Een vraag stuurde hem naar de Marshalleilanden, waar hij “You’re making this island disappear” produceerde, een online verhaal dat eerst verscheen op Snapchat. Voor zijn “Change the List” -project, dat een Batten-medaille won van de American Society of News Editors, vroeg hij CNN’s publiek om te stemmen op onderwerpen waar hij verslag van moest gaan doen en om na afloop te helpen om tot verandering te komen. De afgelopen jaren stuurden lezers hem op een drieweekse kajakreis over de meest bedreigde rivier in de Verenigde Staten; naar de Amerikaanse staat met de grootste inkomensongelijkheid; naar de staat met het hoogst aantal gerapporteerde verkrachtingen en tal van andere plekken.

John Sutter in Amsterdam

John Sutter geeft op 18 mei een masterclass bij de Stichting Verhalende Journalistiek in Amsterdam over hoe je een online project in de steigers zet. Hij spreekt de dag erna op de conferentie verhalende journalistiek. Zie voor meer informatie de website van de conferentie.