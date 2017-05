Mag je reclame maken in je vlog?

In vlogs op bijvoorbeeld YouTube zijn vaak producten of merken in beeld. Soms wordt er overduidelijk reclame gemaakt. Mag dat zomaar? En kan het Commissariaat voor de Media er tegen optreden?

In zo’n 90 procent van de populaire Nederlandstalige YouTube-vlogs worden producten aangeprezen, meldde Nu.nl vorige week. In driekwart van de gevallen is niet altijd duidelijk of het hier gaat om betaalde aandacht of niet. Dit constateerde het Commissariaat voor de Media in een onderzoek naar populaire vlogs. Het onderzoek is aanleiding om te pleiten voor duidelijkheid in vlogs: sluikreclame is niet de bedoeling. Maar hoe zit het juridisch?

Dat vlogs vol met reclame zitten, zou niet moeten verbazen. In bijna 90% van de vlogs en clips zijn duidelijk een of meerdere merken of producten te zien. In meer dan 60% van die gevallen komen merken en producten niet terloops aan bod, maar krijgen ze nadrukkelijk en positief de aandacht, zo constateert het CvdM. Omdat er dan ook vaak betaalde links (affiliatelinks) bij zitten, lijkt mij dat je dat inderdaad wel reclame kunt noemen.

Sluikreclame

Reclame maken in een vlog is op zich niet verboden. De pijn zit hem eerder in zaken als sluikreclame. En dat is wel verboden, in de Mediawet waar het CvdM de toezichthouder voor is. Alleen: de Mediawet gaat over klassieke radio- en televisiemedia, niet over internetfilmpjes. Dus meer dan aanmoedigen, voorlichten en adviseren kan men op dit moment niet doen.

Er is Europese regelgeving in de maak die de mogelijkheid creëert voor het CvdM om ook bindende uitspraken over YouTube-media te doen. Hoe dit er precies gaat uitzien, is nog niet bekend en het zal nog wel een jaar of twee duren ook.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op het weblog van Arnoud Engelfriet, waar hij regelmatig blogt over ICT-recht.