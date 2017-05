Masterclass: Perspectives on Post Truth Journalism

Op maandag 15 mei organiseren iMMovator en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een gratis masterclass voor media professionals met als thema: ‘Perspectives on Post Truth Journalism’. Schrijvers en journalisten Joris Luyendijk en Evgeny Mozorov presenteren tijdens deze sessie hun visie op dit thema.

De masterclass begint om 15.00 uur in het Raadhuis van Hilversum en sluit om 17.00 uur af met een netwerkborrel.

Thema: Perspectives on Post Truth Journalism

Met Brexit en de Amerikaanse verkiezingen is een nieuw concept opgekomen: ‘post-truthism’. In de campagnes voor Brexit en Trump werden eigen waarheden, opinies en zelfs feiten gecreëerd om andere te kleineren. Daarnaast groeit het zogenaamde ‘fakenews’ en ‘clickbaits’ op platforms als Facebook. Hoeveel waarde geef je als (toekomstig) media maker aan de waarheid? Geef je je gebruikers wat ze willen? Zie je het als jouw taak ze op te voeden? Hoe ontwerp je als mediamaker mediaproducten waarin feiten, waarheid en boodschappen die het publiek bereiken, ook als ze niet willen luisteren?

Sprekers: Joris Luyendijk en Evgeny Morozov

Joris Luyendijk is een in Nederland geboren, maar in Londen wonende, schrijver en journalist. Na 5 jaar als correspondent in het Midden Oosten te hebben gezeten, werd hij door ‘The Guardian’ in Londen gepositioneerd om de cultuur van de stad te onderzoeken. Nadat hij de stiltecode in de bankierswereld doorbrak, schreef hij de bestseller: ‘Dit kan niet waar zijn’.

Evgeny Morozov is journalist en schrijver afkomstig uit Wit-Rusland. Morozov is bekend door het ontmaskeren van mythes en media aannames, door het gebruiken van feiten, cijfers en degelijke onderzoeken. Enige tijd geleden startte hij een onderzoek over hoe het internet democratisering kon belemmeren. Dit resulteerde in The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, waarin hij de revolutionaire kracht van het internet en sociale media bekritiseert. Morozov is expert in toepassingen van technologie in sociale en politieke omgevingen.

Programma

14.30 Inloop

15.00 Opening door René van Zanten

15.05 Evgeny Morozow

15.35 Joris Luyendijk

16.00 Spreker (nog onbekend)

16.30 Wrap Up/ Discussie

17.00 Borrel

Deze sessie wordt georganiseerd door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en iMMovator in het kader van de Media Future Week. De sprekers van Media Future Week worden mogelijk gemaakt dankzij het Stadsfonds Hilversum. Deelname aan deze masterclass is gratis na inschrijving op de iMMovator website.