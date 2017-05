Microsoft toont hoe het werk van videojournalisten ingrijpend gaat veranderen

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over het bezoek van Elger aan de ontwikkelaarsconferentie van Microsoft in Seattle, waar hij zag welke richting technologie op gaat.

Deze editie van mijn wekelijkse nieuwsbrief over innovatie in de journalistiek en media wordt mede mogelijk gemaakt door mijn jetlag. Ik ben namelijk gistermiddag teruggekomen van Microsoft Build in Seattle. Dat is de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Microsoft.

Alle techbedrijven houden zo’n conferentie om hun visie en (ver)nieuw(d)e producten te delen met de wereld, in het bijzonder ontwikkelaars. Ontwikkelaars moeten immers aan de slag met die nieuwe mogelijkheden in de apps en diensten die ze bouwen. Al die conferenties hebben dan ook dezelfde opbouw: ze beginnen met een keynote van een paar uur vol met aankondigingen, daarna volgen losse workshops en sessies waarin ontwikkelaars verder op weg worden geholpen of vragen kunnen stellen.

Als je de verschillende conferenties volgt, krijg je een goed beeld van welke richting technologie op gaat. Niet meteen innovatie in de journalistiek, maar zeker wel innovatie die ook de media raakt. Onder meer virtual reality, augmented reality en de opkomst van chatbots en virtuele assistenten komen de laatste jaren langs op de ontwikkelaarsconferenties van bedrijven als Google, Facebook en Microsoft.

Dit leerde ik op Microsoft Build

Op Microsoft Build 2017 zette CEO Satya Nadella de toekomstvisie van Microsoft voor de komende jaren uiteen. Microsoft is namelijk niet alleen het bedrijf achter Windows en Office, het is één van de belangrijkste leveranciers van clouddiensten voor ontwikkelaars. Wil je bijvoorbeeld tekst laten vertalen of zien wat er op foto’s staat, dan kun je gewoon speciale clouddiensten van Microsoft gebruiken, zonder dat je deze kunstmatige intelligentie zelf hoeft te ontwikkelen. Kunstmatige intelligentie, waarbij je betaalt naar verbruik, vergelijkbaar met hoe we elektriciteit gebruiken. Iets wat overigens bedrijven als Amazon en Google ook aanbieden; een belangrijke reden dat apps, diensten en producten massaal ‘slim’ worden.

Kunstmatige intelligentie was dan ook een belangrijk onderdeel van de aankondigingen van Microsoft. Waarbij het bedrijf ook uitlegde hoe het de wereld de komende jaren ziet veranderen. Apps draaien straks niet meer óp een apparaat, maar zweven als het ware tussen allerlei apparaten in en je moet zonder gedoe kunnen wisselen tussen die apparaten. Denk bijvoorbeeld een virtuele assistent zoals Siri – Microsoft heeft zijn eigen variant genaamd Cortana. Je moet daar dingen aan kunnen vragen via een slimme speaker in je woonkamer, maar een minuut later moet je het ‘gesprek’ kunnen vervolgen met je auto. Of op je telefoon. Waarbij de dienst precies weet waar je mee bezig was en wat je eerder vroeg.

Als er iets is waar Microsoft de laatste jaren goed in is geworden is om intern samen te werken. Het bedrijf is gigantisch en bestond uit allerlei eilandjes, maar de laatste jaren verandert dat. Zo wordt bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie die het ontwikkelt niet alleen beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars, maar vooral ook zelf in allerlei producten en diensten verwerkt.

Een mooi voorbeeld is Story Remix: een app waarmee je video’s kunt bewerken, maar zelf eigenlijk niets hoeft te doen. Beeldherkenning kiest de beste beelden uit, waarop mensen lachen of met de meeste actie te zien is, en vervolgens worden die beelden automatisch op muziek gemonteerd. Wil je één persoon centraal zetten in de video, dan is dat een kwestie van één klik. Gezichtsherkenning doet het werk voor je.

En het toevoegen van virtuele 3D-objecten en special effects is ook extreem makkelijk in deze app. Een kwestie van een paar kliks. De demo van Story Remix was indrukwekkend, maar het is natuurlijk afwachten hoe de app in de praktijk werkt. Dat gaan we zien vanaf komend najaar, als de app uitkomt voor Windows, Android en iOS.

Wat interessant is, is dat hier gaat om een consumenten-app, waardoor je makkelijk een vakantievideo moet kunnen maken. Maar heel veel onderdelen, zeker ook in het zoeken naar en selecteren van beelden, zouden fantastisch zijn voor professionals. Mijn gok is echter dat het nog jaren duurt voordat je dit soort videotechnologie gaat terugzien op redacties, terwijl mensen er in hun vrije tijd al massaal gebruik van gaan maken. En in principe is de techniek nu al gewoon beschikbaar voor redacties, als een soort elektriciteit. Alleen moet er wel een elektricien zijn die de boel komt aanleggen…

De strijd tussen de verschillende virtuele assistenten wordt steeds heviger. Sinds begin dit jaar komen er continu aankondigingen van elektronicabedrijven dat ze assistenten inbouwen in hun speakers, koelkasten en televisies. Maar de markt is verdeeld. Veel bedrijven kiezen voor Amazon die met Alexa vooroploopt. Google en Microsoft zijn ondertussen allebei druk bezig met een inhaalslag. En daarbij heeft Microsoft het voordeel dat het al decennia goed samenwerkt met bedrijven als HP, Acer, Lenovo en Intel. HP en Intel gaan sowieso Cortana-apparaten maken en de eerste slimme speaker die wordt gevoed door Microsoft heeft Harman Kardon al aangekondigd.

Goed om je te realiseren is dat de ontwikkeling tot nu toe langzaam lijkt te verlopen, zeker voor ons Nederlanders. Maar in de VS hebben veel mensen al een Amazon Echo in huis en is ook de Google Assistent in opkomst. En die spraakassistenten in huis worden een stuk meer gebruikt dan Siri op de iPhone.

Ondertussen maken de verschillende techbedrijven stappen met de kunstmatige intelligentie achter deze assistenten. Daarin is nog heel veel werk te doen, maar stap voor stap worden ze slimmer en vooral nuttiger. En dat gaat er voor zorgen waardoor meer mensen de technologie gaan gebruiken.

Even over Snapchat

Snapchat ging eerder dit jaar naar de beurs, maar er waren toen al twijfels over de toekomst van het bedrijf. De eerste kwartaalcijfers vallen tegen en bevestigen volgens sommige waar ze al bang voor waren: het bedrijf gaat de grote belofte die het ooit was niet waarmaken. Het probleem is vooral dat het aantal gebruikers te langzaam groeit.

Ook al heeft Snapchat de communicatie van een hele generatie visueler gemaakt en de basis gelegd voor een hele nieuwe vorm van social media (Stories), het zal uiteindelijk niet het nieuwe Facebook worden, eerder het nieuwe Twitter. Tenzij het zichzelf de komende tijd weet te herpakken en vooral een manier weet te vinden om Facebook te slim af te zijn.

… en laat onder meer zien dat Snapchat nauwelijks iets verdient aan de gebruikers hier in Nederland en de rest van de EU. Bijna al het geld wordt in de VS verdient. Mede daarom heeft Snapchat onlangs een regiokantoor geopend in Amsterdam. Dat moet er voor gaan zorgen dat Nederlandse bedrijven gaan adverteren op Snapchat om zo geld binnen te halen.

Onderstaande grafiek laat zien hoe hard dat geld nodig is. De uitgaven van Snapchat zijn namelijk gigantisch…

Ondanks de tegenvallende kwartaalcijfers zijn er uitgevers die blij worden van Snapchat. Mashable heeft succes met zijn pagina binnen Snapchats Discover. De video’s die de site deelt op Snapchat worden veel bekeken en leveren geld op. En daarom gaat het die video’s ook buiten Snapchat beschikbaar maken.

Mashable ziet de Discover-video’s als een nieuwe contentvorm, waarmee opnieuw wordt bewezen hoe belangrijk het aandeel van Snapchat is in hoe online media zich ontwikkelen. Alleen moet Snapchat die rol wel om zien te zetten in geld.

En er was meer deze week

Een paar jaar geleden was mojo (mobile journalism) korte tijd een hippe term. Inmiddels komen verslaggevers gewoon via hun iPhone, live het NOS Journaal in en lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Dat betekent echter niet dat dat de ontwikkeling van mobiele technologie voor journalisten stilstaat. Alles behalve.

De focus ligt op het verbeteren van de mogelijkheden die er zijn, maar ook op het beschikbaar maken van nieuwe technologie zoals virtual reality voor iedere journalist. Op Mojocon, een conferentie hierover in Ierland, waren de laatste ontwikkelingen te zien. iCulture heeft een verslag online staan.

Virtual en augmented reality bijvoorbeeld, maar ook kunstmatige intelligentie. Niemanlab sprak met Marc Lavallee, die het Story[X]-team leidt.

