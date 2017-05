Podcast: Wijsheid in de media

Van het orakel tot Yoda, van Maya Angelou tot Galdalf: de media staan bol van de wijze personen. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over de constructie van wijsheid.

We doen dit samen met prof. dr. Mieke Bal, oud-hoogleraar theoretische literatuurwetenschap en film- en videokunstenaar. We bespreken voorbeelden uit populaire cultuur en journalistiek, en bevragen wat het maakt dat deze als wijs gekenmerkt worden.

In het item tonen redacteuren Folkert Coehoorn en Pim Prins een selectie van andere vormen van wijsheid die overgebracht worden in films. Zo bespreken ze het veel voorkomende personage van een wijze mentor zoals Mufassa in de Lion King tot aan Brian Griffin in Family Guy [Snel kijken].

Redacteur Thom Aalmoes interviewde filosoof, journalist en publicist Coen Simon over de verbeelding van filosofische wijsheid in de media [Snel kijken].



Beluister deze aflevering:



Links bij deze uitzending:

Trailer film Reasonable doubt – Mieke Bal

Installatie Reasonable doubt – Mieke Bal

