Final call: Internationale topsprekers op Grote Expertisedag Nieuwe Media, 23 juni

Innovatieve (inter)nationale pioniers in digitale media presenteren hun nieuwste inzichten. Tips over hoe de digitalisering aan te wenden om beter nieuws te vinden, te checken en te verspreiden. Dit jaar voor het eerst met extra demonstraties in de wandelgangen. En als speciaal thema waarheid en vertrouwen in de digitale media. Boek hier nu het nog kan.

Sprekers

Chris Hamby, BuzzFeed: over computer based onderzoeksjournalistiek en Trump

over computer based onderzoeksjournalistiek en Trump Andrew Golis, Vox : over aandacht vangen, goede video’s en het succes van Vox

: over aandacht vangen, goede video’s en het succes van Vox Jennifer Brandel, Hearken : over nieuws maken met het publiek

: over nieuws maken met het publiek Thomas Seymat, Euronews : over de mogelijkheden van VR-journalism

: over de mogelijkheden van Stijn Postema, University of Edinburg-Napier: over drone-journalism

Peter Burger, Universiteit Leiden: over fact checks in de politieke campagne

Thomas Boeschoten, AD/Utrecht Dataschool: over nepnieuws op soc media

Richard Rogers, New Media en Digital Culture UvA: over Russische desinformatie

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Praktische informatie

Kosten: €165,00 (incl. BTW, lunch en administratiekosten). Met korting voor NVJ leden: €135,00 (incl. BTW, lunch en administratiekosten)

Datum en tijd: vrijdag 23 juni, 09:00 – 17:00 uur

Locatie: Universiteit van Amsterdam – zaal JWS2, James Watt Straat 78, Amsterdam